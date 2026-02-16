Paciente de 15 años, supera cáncer óseo en el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI

Kimberly logra vencer cáncer óseo Kimberly, de 15 años, logró vencer cáncer óseo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hoy la entusiasta joven es campeona de natación en su natal Chiapas. Su sueño es continuar la preparatoria y convertirse en médica para ayudar a otros niños

“Yo amo mucho a mi doctora, la verdad. Mi doctora Mariana fue muy linda. Siempre ha sido muy linda con todos nosotros y es muy sincera”, señaló Kimberly, joven de 15 años, quien logró vencer el cáncer óseo en etapa avanzada, diagnosticada a los 10 años.

Consecuencia de este padecimiento, a Kimberly le fue amputada su la pierna derecha, sin embargo, gracias a la motivación de cumplir sus sueños y la atención médica recibida en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hoy es campeona de natación en el estado de Chiapas y tiene la firme convicción de lograr otro sueño: ser médica.

“El agua para mí significa mucho. Siento que el agua sana, y sana muchas cosas que me han pasado. Para mí es un gran reflejo de lo que puedes lograr, porque a veces te dicen que hagas un ejercicio y dices “ay, no voy a poder”, y cuando lo logras te sientes muy feliz por ti misma, porque sabes que has logrado algo que tal vez pensaste que no”, compartió la jovencita originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien acumula cuatro medallas en su natal estado.

La doctora Yadira Betanzos Cabrera, jefa del servicio de Oncología del Hospital de Pediatría, subrayó que uno de los objetivos principales del IMSS es que los niños se integren a la sociedad lo mejor posible a través de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una comunicación constante con los padres, explicar los procesos del tratamiento e incorporarlos a actividades recreativas, deportivas y culturales.

La doctora Mariana Ortiz Azpilcueta, titular de la Clínica de Tumores Óseos del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, destacó la fortaleza mostrada por Kimberly durante su tratamiento y el apoyo de su familia para mantenerla motivada luego de su diagnóstico de Osteosarcoma Telangiectásico.

Compartió que, en ocasiones, cuando los menores llegan a la etapa en la que lamentablemente se debe informar que tienen un tumor por el cual no se puede preservar el miembro pélvico es devastador para ellos, “sin embargo, ellos se dan cuenta que lo van a lograr, con o sin esa preservación. Se dan cuenta que se pueden hacer las cosas, que eso no los limita y que a final de cuentas todo lo que queramos lograr”, expresó.

Hoy, a sus 15 años, Kimberly tiene el objetivo de participar en las competencias nacionales de natación, acudir a un Mundial que se llevará a cabo en Guadalajara y continuar sus estudios.

“Me gustaría en la prepa seguir adelante, poder lograr lo que quiero, que en este momento es ser doctora. Me encantaría en el futuro poder ayudar a más niños, así como mi doctora me ayudó a mí, yo poder ayudar a otras personas o niños que necesiten el apoyo de un doctor o que simplemente pueda yo decir: “pues tienes cáncer, tienes que tener quimioterapias, pero pues vas a vivir”.

Llegar a este momento implicó para Kimberly superar diversos eventos de infecciones y estancias en terapia intensiva, aunque la atención de un equipo multidisciplinario del IMSS conformado por médicos especialistas en: oncología, ortopedia, cardiología, nefrología, patología, personal enfermería, psicología, entre otros, fue determinante para su evolución favorable.

Lucero, madre de la menor señaló que “el Seguro es una institución de salud pública muy completo y con la capacidad de afrontar el tipo de enfermedad que tengan, en este caso mi hija fue un cáncer muy agresivo y gracias a Dios se logró el pronóstico que dijo la doctora, mi hija es un 2 de 10 y está con vida”.

Es importante mencionar que desde 2023, Kimberly acude periódicamente a revisión al Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, el cual el año pasado recibió a 155 pacientes de primera vez y es un Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña (OncoCREAN).

Esta estrategia de atención permite llevar la medicina de especialidad a todos los estados del país facilitando el acceso a la atención para un diagnóstico rápido y oportuno, tratamiento especializado en su lugar de origen, atención inmediata de las complicaciones, y homologación de tratamientos.

Kimberly agradeció y reconoció el trato de la doctora Mariana, sobre todo por la sinceridad con la que siempre le habló “si tú tienes una cirugía o tienes un tumor, en este caso como a mí me dio en el fémur, ella también me habló. Luego también tuve una metástasis en mis pulmones... también me lo dijo. En las consultas me explicaba”.