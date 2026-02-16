Profeco anuncia nuevos lineamientos para venta de boletos y actualiza caso BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que próximanente publicará nuevos lineamientos para regular la venta de boletos en eventos masivos, con el fin de brindar mayor trnasparencia a las y los consumidores. El anuncio fue realizado por el procurador Iván Escalante.

El funcionario explicó que estos lineamientos permitirán que el público pueda consultar con anticipación los precios oficiales de los boletos, así como el mapa del evento y la distribución de lugares. El objetivo es que las personas cuenten con información clara antes de realizar una compra y así evitar abusos o confusiones.

En la misma conferencia, Escalante dio a conocer atualizaciones realizadas con los conciertos del grupo surcoreano BTS, luego de que se registraran diversas quejas por parte de consumidores. Aunque no detalló sanciones específicas, aseguró que Profeco continúa revisando el caso para proteger los derechos de quienes adquirieron entradas.

Respecto a la reventa de boletos en línea, el procurador informó que ya se notificó formalmente un exhorto a las plataformas StubHub y Viagogo, con el propósito de que cumplan con la normativa mexicana en materia de protección al consumidor. Asimismo, adelantó que esta misma semana se hará llegar el exhorto a la empresa Helloticket.

Profeco señaló que estas acciones buscan combatir prácticas abusivas, como la reventa a sobreprecio o la falta de claridad en las condiciones de venta. La dependencia reiteró que su prioridad es garantizar que los consumidores tengan información transparente y que no sean víctimas de fraudes o cobros indebidos.

En otro tema, Iván Escalante informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la mejor opción para el envío de dinero, ya sea mediante depósito a cuenta o transferencia. Destacó que este servicio ofrece comisiones competitivas y mayor seguridad para quienes realizan envíos dentro y fuera del país.

Durante el informe semanal “Quién es Quién”, Profeco también dio a conocer que el 93.2 por ciento de las estaciones de servicio en el país cumplen con mantener el precio del litro de gasolina regular por debajo de los 24 pesos. Este dato refleja, según la dependencia, un alto nivel de cumplimiento en la estrategia para estabilizar los precios de los combustibles.

Finalemnte, el procurador presentó los precios más altos y más bajos detectados en productos de la canasta básica que forman parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Con esta información, Profeco busca orientar a las familias mexicanas para que pueda comparar precios y realizar compras más informadas.

La dependencia reiteró que continuará realizando monitoreos constantes en distintos sectores para defender los derechos de los consumidores y promover prácticas comerciales justas en todo el país.