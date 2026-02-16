Se acabó...¡cierran y desmantelan salón de Belleza en Senado!

Se acabaron los ‘arreglitos’: Cierran de manera definitiva salón de belleza privado dentro del Senado (Sara Pablo vía Radio Fórmula)

Tras dos semanas de polémica, la Junta de Coordinación Política del Senado confirmó el cierre definitivo y desmantelamiento del salón de belleza de la cámara alta. y su mobiliario resguardado en bodega, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.

El morenista dio a conocer que dicha estética solo tenía un sillón, un espacio para lavar el cabello y un espejo reciclados de legislaturas pasadas, que ya fueron guardados en el almacén del Senado, por lo que el espacio que ocupaban ya quedó libre

Asimismo aseguró que no se destinaron recursos públicos para su funcionamiento pues los costos eran acordados entre las senadoras que lo utilizaban y la persona que atendía.

Mier Velazco informó que los precios del salón de belleza oscilaban entre los 100 y hasta 500 pesos.

El líder de la mayoría parlamentaria de Morena, determinó el cierre definitivo de este espacio pero no transparentó a petición de quién o quiénes este lugar fue habilitado para prestar los servicios de estética.

“... No imaginense esas son decisiones personales, no voy a polemizar un tema que en este momento no tiene, salvo la explicación puntual al pueblo de México de cómo se dió, y por qué se dió y por qué se cerró, está cerrado y bueno mis compañeras que se iban a acicalar allá pues ya no…”

El legislador de Morena informó que la decisión se tomó por así convenir a los intereses del Senado.

“Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes, el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas. Y con eso doy por terminado el tema”, indicó.

Mier Velazco, explicó que no había una relación contractual entre la Cámara Alta y la persona que prestaba el servicio.

el legislador reiteró que se realiza una revisión de todos los servicios que se brindan al interior de las instalaciones legislativas.