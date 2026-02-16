“Se le ofreció un cargo como embajador, pero lo rechazó”: Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la SEP (Cuartoscuro)

Cambios en la SEP — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó este lunes que antes de su destitución como Director de Materiales Educativos de la dependencia, a Marx Arriaga se le ofreció un cargo como embajador, para que representara a México en el extranjero y lo rechazó.

Entrevistado por medios de comunicación, Mario Delgado refirió que se le hicieron propuestas a Arriaga para seguir dentro del gobierno, pero fuera de la SEP. “Le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, lo que también rechazó”, subrayó el titular de Educación Pública.

“Platiqué con él y le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación dado que él no estaba de acuerdo en que se hiciera ningún cambio en los libros de texto de texto, dado que desde su punto de vista, eso atentaba contra el obradorismo”, al solicitarle que se le hicieran cambios que se necesitaban, resaltó Mario Delgado.

El pasado viernes, la SEP comunicó a Marx Arriaga su destitución como responsable de Materiales Educativos, por lo que la plaza que de manera oficial ocupó hasta el 15 de febrero cambió su naturaleza y, a partir de este 16 de febrero, la Secretaría ya designó a Nadia López como la nueva titular.

“AQUÍ SEGUIMOS”

Por otra parte, este lunes de la oficina de la SEP donde sigue atrincherado, Marx Arriaga dijo en entrevista con Uno TV que sigue “trabajando con normalidad” en la oficina del edificio de Avenida Universidad 1200, donde cumple tres días atrincherado. “Seguimos dentro de la oficina, laborando con normalidad”.

La Crónica de Hoy 2026