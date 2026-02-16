Sheinbaum confirma que se le ofrecieron otras opciones a Marx Arraiga para permanecer en el Gobierno

Presidenta Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

Luego de que confirmará el despido del Director General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien permaneció el fin de semana apostado en su oficina mientras hacía transmisiones en vivo en redes sociales exigiendo que se le garantizaran sus derechos laborales, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que anteriormente se le ofrecieron otros cargos a Arriaga para que permaneciera en el gobierno.

Esto confirma la versión de que se le habría ofrecido ocupar el puesto en un consulado ya que la mandataria expresó que “valoran mucho el trabajo de Marx” ya que destinó mucho tiempo junto a profesores y profesoras a la elaboración de los libros de texto y por la defensa que realizó de los mismos.

De acuerdo con la presidenta, la salida de Marx Arraiga de la SEP se propició porque él no estaba de acuerdo en que hubieran modificaciones en los libros de texto: “yo le plantee al secretario de Educación que le ofrecieramos a Marx varias opciones, ya no sé exactamente que se le ofreció pero él tenía la oportunidad de quedarse en el Gobierno, porque los libros de texto no son patrimonio de una persona”, confirmó.

La mandataria señaló que no está de acuerdo con la manera en la que el funcionario fue notificado de su salida de la institución, además precisó que los libros de texto están bien, aunque siempre son perfectibles.