SICT entrega título de asignación del Tren Maya a empresa de la Sedena

Tren Maya En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que entregó el título de asignación del Tren Maya, a empresa de la Sedena "por tiempo indefinido)

En un decreto publicado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se dio por terminado el “Título de Asignación otorgado el 20 de abril de 2020 a través de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente SICT, en favor de “Fonatur Tren Maya”.

Con base en la publicación de este lunes 16, se precisó además, que el título se entrega en favor de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., creada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para operarlo “por tiempo indefinido”, con lo que, la empresa militar, ahora, es la responsable absoluta de la operación, administración y control de ese medio de transporte, para ofrecer el servicio público de transporte de carga, así como de pasajeros.

Es importante mencionar que en los últimos años, Fonatur Tren Maya dejó de tener funciones y jurisdicción en el proyecto ferroviario del sureste del país, debido a que se decidió dar por terminado el título de asignación al respecto, debido a que Fonatur, dice la publicación, dejó “de contar con las capacidades necesarias para cumplir con la asignación que se le otorgó”.

Con ello, el 31 de agosto del 2023, se publicó en el DOF el “Decreto por el que el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. realizaron la entrega del Proyecto Tren Maya (PTM) a Tren Maya, empresa de la Sedena, con el objetivo de que, esta última pudiera construir, operar, explotar y prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros y servicios auxiliares, -incluyendo en ese momento los subtramos del proyecto que ya estaban concluidos, así como los que se encontraban en proceso-, y la totalidad de los bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, recursos presupuestarios, materiales, financieros, así como derechos y obligaciones que fueron adquiridos para el desarrollo del Proyecto Tren Maya, mediante los procedimientos jurídicos y administrativos que correspondan, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

La SICT indicó que Fonatur Tren Maya acepta incondicionalmente la presente terminación al título de asignación por lo que se obliga a no reservarse acción o derecho alguno que ejercitar con posterioridad en contra de la SICT.

La empresa de la Sedena antes mencionada, obtuvo la asignación del Tren Maya para su operación, misma que se establece “tendrá una vigencia por tiempo indefinido”.