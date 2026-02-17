“Es falso que la reforma laboral de reducción a 40 horas afecte el descanso de los trabajadores”; Pável Jarero

Senador Pável Jarero declara respecto a la nueva reforma que busca reducción en horas laborales

Coincidiendo con el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, el senador nayarita, Pavel Jarero Velázquez declara que es totalmente falso que la reforma laboral de reducción a 40 horas, recién aprobada en el senado de la República, afecte el descanso de los trabajadores.

Dijo que con esta reforma “aumenta la productividad, se reduce el agotamiento, los errores y accidentes laborales”, como lo indica la experiencia internacional, además de que se reducen las incapacidades y faltas.

Rechazó las dudas sobre “que los trabajadores y trabajadoras de México vayan a recibir menos sueldo”, y por el contrario declaró que “quienes difunden estas ideas, tratan de confundir a la población”.

Se espera que a inicios de 2027 inicie la implementación de la reforma aprobada por unanimidad, planteando una reducción escalonada de la jornada laboral y llegar a la meta total en 2030.

Se trata de un compromiso de la Cuarta Transformación, en el que los trabajadores son los mayores beneficiados.