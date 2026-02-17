Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur presenta un avance de más del 70% de construcción

Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur

La modernización de la Glorieta de las Mujeres Libres ubicada en Los Cabos, Baja California Sur, presenta un avance superior al 70 por ciento, con trabajos por encima de los programado, por lo que se estima que la obra esté concluida a mediados de este año.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que una vez concluida, además de resolver la demanda de tráfico vehicular y peatonal, disminuirá hasta en 25 minutos los tiempos de traslado, lo que beneficiará a 351 mil habitantes de la región, así como a 2.6 millones de turistas que anualmente visitan Los Cabos.

Los trabajos de esta obra han generado 2 mil 100 empleos y en la actualidad se trabaja en nueve frentes con el apoyo de 102 trabajadores y 18 máquinas.

Este proyecto de infraestructura vial conectará con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Los Cabos; la zona hotelera de San José del Cabo; la carretera de cuota MEX-001D, así como la Transpeninsular Benito Juárez en el tramo Cabo San Lucas-Santa Anita.

En su construcción se invirtieron 700 millones de pesos, de los cuales 320 millones de pesos se canalizaron en 2025 y 380 millones de pesos se ejercerán este año.

El diseño de ingeniería de esta obra tomó en cuenta los volúmenes de cruce vehicular que se registran diariamente; tendrá un entronque a desnivel, una glorieta semaforizada, un puente, andadores, banquetas peatonales, ciclovía, alumbrado público y señalamientos.