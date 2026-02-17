Gobierno federal intensifica vacunación contra sarampión; aplican 1.6 millones de dosis en una semana

Autoridades federales de salud informaron que México mantiene una estrategia intensiva de vacunación contra el sarampión, luego de que en la última semana se aplicaran cerca de 1.7 millones de dosis en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación.

Durante el informe, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud destacó que actualmente el país acumula 9 mil 487 casos de sarampión desde que inició el brote hace poco más de un año en el estado de Chihuahua, con un incremento de 410 casos respecto a la semana anterior.

Sin embargo, subrayó que la incidencia se mantiene relativamente baja gracias a las altas tasas históricas de vacunación en México. “Si no nos hubiéramos vacunado, un virus como el sarampión podría generar cientos de miles o incluso millones de contagios”, señaló.

El funcionario explicó que la vacunación cumple una doble función: proteger de manera individual a las personas para evitar enfermedad grave o muerte, y generar protección colectiva para reducir la circulación del virus en las comunidades.

Recordó que el brote inició en Chihuahua en comunidades con bajas coberturas de vacunación. En esa entidad se aplicaron 1.8 millones de vacunas, lo que permitió reducir los casos activos hasta prácticamente eliminarlos en 2026.

A nivel nacional, se han aplicado 16 millones de dosis desde febrero del año pasado. En comparación, en un año normal se aplicaban entre cinco y seis millones de vacunas. Actualmente el país cuenta con 27 millones de dosis disponibles y se prevé recibir casi 20 millones más en los próximos tres meses, lo que permitiría alcanzar hasta 48 millones de vacunas aplicables hacia mayo.

Las cifras semanales muestran un aumento progresivo en la aplicación de biológicos. Mientras que la primera semana del año se aplicaron alrededor de 270 mil dosis, la última semana reportada alcanzó casi 1.7 millones. La meta es llegar a 2.5 millones de vacunas por semana en las próximas jornadas.

Las autoridades hicieron un llamado especial a vacunar a niñas y niños de entre seis meses y 12 años, considerado el grupo prioritario. Indicaron que quienes no hayan recibido ninguna dosis deben acudir a vacunarse, y quienes ya recibieron la primera deben completar el esquema después de seis meses. Con dos dosis, aclararon, se cuenta con protección completa.

Además, en 11 entidades con mayor incidencia Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla se está vacunando también a personas de entre 13 y 49 años que no tengan esquema completo o no recuerden haberse vacunado.

La vacunación es universal y gratuita en más de 20 mil puntos del país, incluyendo unidades del IMSS, Issste, IMSS-Bienestar y servicios estatales de salud. Las autoridades recordaron que no se requiere afiliación para recibir la vacuna.

Finalmente, reiteraron que la mejor herramienta para contener el brote es “vacunar, vacunar y vacunar”, e invitaron a la población a consultar el sitio oficial dondemevacuno.salud.gob.mx para ubicar el centro de salud más cercano.