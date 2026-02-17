Guía para vincular la CURP Biométrica al número de celular

La CURP Biométrica forma parte del proceso de modernización de identidad en México, que busca integrar datos como huellas dactilares, fotografía, firma electrónica y, en algunos casos, un número telefónico para facilitar validaciones digitales.

Por ahora, la vinculación del número de celular no es obligatoria para todos los ciudadanos. Sin embargo, algunas dependencias o programas pueden solicitarlo para enviar códigos de verificación, confirmar identidad o notificar avances de trámites.

Paso a paso para vincular tu número

1. Realiza el registro de la CURP Biométrica

Acude a un módulo autorizado del Registro Civil o a las oficinas correspondientes con los siguientes documentos:

CURP certificada

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

2. Captura de datos biométricos

En el módulo te tomarán:

Fotografía

Huellas dactilares

Firma digital

Escaneo de iris (en algunos casos)

3. Proporciona tu número de celularIndica un número personal y activo. Recibirás un código por SMS que deberás proporcionar para confirmar la vinculación.

4. Confirmación del registroUna vez validado el código, el número quedará asociado a tu CURP Biométrica para futuros trámites y verificaciones.

¿Dónde se realiza el trámite?

El proceso puede realizarse en:

Módulos del Registro Civil

Oficinas del RENAPO

Jornadas especiales organizadas por gobiernos estatales

Se recomienda consultar los canales oficiales de tu entidad para conocer ubicaciones y horarios.

Recomendaciones importantes