Habrá reforma electoral con debate, no ‘fast track’, dicen diputados de Morena

CDMX — Aunque la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta de México se reciba en los últimos días de febrero, sí habrá tiempo de hacer un análisis, hacerle algunos cambios, pero no se aprobará vía ‘fast track’, aseguró Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados.

El legislador morenista descartó que los cambios que se propondrán en la reforma electoral signifiquen un retroceso democrático para el país.

Tras concluir la sesión ordinaria, Lobo Romána explicó que la iniciativa que remitirá la Presidencia de la República forma parte de un proyecto progresista que pugna porque siempre haya un avance en los derechos ciudadanos, y rechazó que los planteamientos signifique un retroceso en la democracia mexicana.

“No, bajo ningún entendido (es un retroceso), al contrario. Lo que tenemos que entender es que un proyecto progresista siempre está buscando elementos para darle más progresividad a los derechos, y los derechos político-electorales son fundamentales”.

El diputado indicó que se van buscar los mecanismos que impulsen a la ciudadanía a una mayor participación en la vida pública del país, que se tengan los instrumentos para que cada día se pueda incidir más, no solamente en los procesos electorales presidenciales o intermedios (…). “Se van a robustecer las herramientas y los elementos que garanticen que cada día tengamos más posibilidad de incidir en el quehacer público”, dijo.

También comentó que la figura de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) contribuyen de manera importante a realizar procesos electorales en los estados, porque conocen muy cerca la realidad de cada estado.

Víctor Hugo Loba Román informó que también se tiene que dictaminar la iniciativa de la organización Salvemos la Democracia se dictaminará junto con la presidencial debido al proceso que siguió y cumplió con los requisitos.

“Hay que tener claro que sí hay una iniciativa ciudadana de Salvemos la Democracia que juntó las firmas, que pasó el proceso del INE, que llegó a Mesa Directiva, y esa la hemos de dictaminar junto con la presidencial que habrá de llegar porque es una iniciativa completa”, comentó, y enfatizó que son opiniones que sin duda van a estar en la mesa, que sin duda van a ser valoradas de manera muy importante, pero tienen un trato distinto de revisión.