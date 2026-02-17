Huelga en el Monte de Piedad: así puedes consultar HOY el estado de tu boleta antes de perderla

A más de cuatro meses del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, miles de usuarios han sido afectados por este paro de labores. Todos ellos por prendas que permanecen empeñadas y resguardadas en cada una de las sucursales en todo el país. Ante este panorama han surgido muchas dudas e incertidumbre respecto al estatus de dichos objetos.
Una de ellas es la de cómo consultar el estado de la boleta para tener una mayor certeza sobre tu objeto empeñado. La buena noticia es que sí puedes revisar tu boleta desde casa, con tu número de contrato y en minutos. Aquí te explicamos paso a paso cómo, qué significa cada estatus y qué hacer para evitar que tu prenda pase a venta.
¿Dónde consultar el estado de tus boletas?
Actualmente, existen tres vías oficiales, las cuales te enlistamos a continuación y te explicamos qué puedes hacer en estas opciones:
Consulta en línea (la más viable)
Es la opción más práctica si quieres saber fecha límite de pago, monto a refrendar, intereses generados, si tu prenda sigue activa y si ya entró a proceso de comercialización.
¿Cómo hacerlo?
- Entra al portal oficial del Mi Monte Web
- Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña con la que te registraste.
- Busca el apartado “Consulta tu boleta” o “Prendas/ Boletas”
Ingresa:
- Número de boleta o contrato
- Datos personales solicitados
- El sistema te mostrará el estatus actualizado
Esta opción es ideal para todos los que necesitan conocer el estatus de sus empeños mientras termina la huelga en el Monte de Piedad.
¿Cada cuándo conviene revisar tu boleta?
Para todos aquellos usuarios que tienen duda sobre cuándo es buen momento de revisar su boleta, acá la respuesta:
- 1 vez al mes si tu plazo es largo
- Cada semana, si estás cerca del vencimiento.
- 48 horas antes del límite
Es un hábito simple que te puede ahorrar dinero y problemas.
¿Qué significan los estatus más comunes?
- Activo: tu prenda está segura
- Por vencer: faltan pocos días
- Vencido: generando recargos
- En comercialización: puede salir a venta
- Disponible para desempeño: puedes recuperarla pagando.
Conocer estos términos te ayuda a actuar a tiempo y prevenir la pérdida de tus objetos empeñados.
Lo que muchos no saben (y causa pérdidas)
Aquí es donde se complican las cosas. Muchas personas creen que tienen “unos días extra”, pero el sistema del Monte de Piedad funciona con fechas estrictas:
En otras palabras, si no refrendas, pagas intereses o recuperas tu prenda, puede pasar a venta o comercialización.
Cuando eso ocurre, ya no siempre es posible recuperarla.
¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?
La respuesta es: sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:
- App o portal Mi Monte
- Pagos con referencia en tiendas autorizadas
- Transferencias bancarias
- Canales digitales de atención
Recuerda que ir al corriente con tus pagos mantendrá seguros tus objetos hasta que la huelga en el Monte de Piedad termine y puedas recuperar tus objetos empeñados.
Agradecemos su confianza y paciencia durante la suspensión de nuestros servicios.— NMontePiedad (@NMontePiedad) February 5, 2026
Seguimos escuchándolos y atendiendo sus dudas en:
☎️ 55 2629 2790 / 55 8890 9717
📧 servicioaclientes@montepiedad.com.mx
👩🏻💻 https://t.co/hbPlrjSieV#ConfíaMonte #MonteContigo pic.twitter.com/Kdc3Oul9dG