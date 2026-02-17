Huelga en el Monte de Piedad: así puedes consultar HOY el estado de tu boleta antes de perderla

Cómo consultar tu boleta del Monte de Piedad paso a paso Fotoarte: La Crónica

A más de cuatro meses del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, miles de usuarios han sido afectados por este paro de labores. Todos ellos por prendas que permanecen empeñadas y resguardadas en cada una de las sucursales en todo el país. Ante este panorama han surgido muchas dudas e incertidumbre respecto al estatus de dichos objetos.

Una de ellas es la de cómo consultar el estado de la boleta para tener una mayor certeza sobre tu objeto empeñado. La buena noticia es que sí puedes revisar tu boleta desde casa, con tu número de contrato y en minutos. Aquí te explicamos paso a paso cómo, qué significa cada estatus y qué hacer para evitar que tu prenda pase a venta.

¿Dónde consultar el estado de tus boletas?

Actualmente, existen tres vías oficiales, las cuales te enlistamos a continuación y te explicamos qué puedes hacer en estas opciones:

Consulta en línea (la más viable)

Es la opción más práctica si quieres saber fecha límite de pago, monto a refrendar, intereses generados, si tu prenda sigue activa y si ya entró a proceso de comercialización.

¿Cómo hacerlo?

Entra al portal oficial del Mi Monte Web

Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña con la que te registraste.

con tu con la que te registraste. Busca el apartado “Consulta tu boleta” o “Prendas/ Boletas”

Ingresa:

Número de boleta o contrato

Datos personales solicitados

El sistema te mostrará el estatus actualizado

Esta opción es ideal para todos los que necesitan conocer el estatus de sus empeños mientras termina la huelga en el Monte de Piedad.

¿Cada cuándo conviene revisar tu boleta?

Para todos aquellos usuarios que tienen duda sobre cuándo es buen momento de revisar su boleta, acá la respuesta:

1 vez al mes si tu plazo es largo

Cada semana, si estás cerca del vencimiento.

48 horas antes del límite

Es un hábito simple que te puede ahorrar dinero y problemas.

¿Qué significan los estatus más comunes?

Activo: tu prenda está segura

tu prenda está segura Por vencer: faltan pocos días

faltan pocos días Vencido: generando recargos

generando recargos En comercialización: puede salir a venta

puede salir a venta Disponible para desempeño: puedes recuperarla pagando.

Conocer estos términos te ayuda a actuar a tiempo y prevenir la pérdida de tus objetos empeñados.

Lo que muchos no saben (y causa pérdidas)

Aquí es donde se complican las cosas. Muchas personas creen que tienen “unos días extra”, pero el sistema del Monte de Piedad funciona con fechas estrictas:

En otras palabras, si no refrendas, pagas intereses o recuperas tu prenda, puede pasar a venta o comercialización.

Cuando eso ocurre, ya no siempre es posible recuperarla.

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es: sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Recuerda que ir al corriente con tus pagos mantendrá seguros tus objetos hasta que la huelga en el Monte de Piedad termine y puedas recuperar tus objetos empeñados.