Inauguran nueva Unidad de Atención para Pacientes Quemados en el Hospital Rubén Leñero

Autoridades de salud inauguraron la nueva Unidad de Atención para Pacientes Quemados en el Hospital Rubén Leñero, una remodelación que representa una modernización importante en la infraestructura médica pública de la capital y que fortalecerá la atención especializada para personas con quemaduras graves.

Durante el evento se informó que esta nueva área beneficiará a más de 300 mil personas, principalmente pacientes de bajos recursos que no cuentan con seguridad social. La obra forma parte del fortalecimiento de la red pública de servicios de salud y consolida al Hospital Rubén Leñero como un centro de referencia en cirugías de alta complejidad dentro del sistema Insbienestar.

La unidad cuenta con tres quirófanos completamente equipados, un área especializada de recuperación y espacios adecuados para el manejo integral de pacientes con quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado, cuando el daño afecta no solo la piel sino también huesos, tendones y otros tejidos profundos.

En la inauguración estuvieron presentes la directora del hospital, doctora Lía Vázquez; la jefa de la Unidad de Quemados, doctora Brenda Luna; personal de enfermería, así como el coordinador del Insbienestar en la Ciudad de México. Las autoridades destacaron que la remodelación incluyó la modernización de quirófanos, la instalación de un nuevo sistema hidrosanitario y la adecuación de áreas críticas para garantizar mayor seguridad clínica.

También se colocó piso especial similar al de quirófano en distintas áreas y cancelería diseñada para mantener aislados a pacientes con riesgo de infección, lo que permite mejorar las condiciones de atención y reducir complicaciones.

Uno de los puntos más destacados fue la garantía del 100 por ciento en el abasto de insumos y medicamentos. Además, se incorporó tecnología avanzada como el uso de alo injerto de epidermis humana cultivada in vitro, un tratamiento innovador que ayuda a la regeneración de la piel en pacientes con quemaduras severas. De acuerdo con autoridades médicas, este procedimiento puede superar el millón de pesos en hospitales privados, mientras que en el Hospital Rubén Leñero será totalmente gratuito.

El equipo que atenderá esta unidad está conformado por médicos intensivistas, cirujanos, especialistas en rehabilitación y psicólogos, con el objetivo de brindar una atención integral que no solo atienda las lesiones físicas, sino también el impacto emocional que suelen sufrir los pacientes con quemaduras graves.

Durante la presentación del proyecto se proyectó un video con testimonios de pacientes. Uno de ellos relató que sufrió quemaduras tras un accidente con gasolina y que, aunque inicialmente fue atendido en un hospital privado, no veía resultados positivos, por lo que decidió trasladarse al Rubén Leñero. Otro paciente contó que sufrió una descarga eléctrica mientras manipulaba cables en un edificio, lo que le provocó quemaduras en los dedos y manos.

El personal médico explicó que muchas personas llegan con preocupación por los costos del tratamiento, pero se les informa que todos los servicios son gratuitos a través del Insbienestar. Señalaron que en hospitales privados los tratamientos suelen cobrarse por día de estancia y por procedimientos, lo que puede representar gastos muy elevados para las familias.

Con esta nueva unidad, el Hospital Rubén Leñero fortalece su capacidad resolutiva y amplía los servicios especializados que ofrece a la población vulnerable. Autoridades señalaron que el objetivo es brindar atención con calidad, calidez y dignidad, garantizando el derecho a la salud para quienes más lo necesitan.

El evento concluyó con el corte de listón inaugural, marcando oficialmente el inicio de operaciones de la nueva Unidad de Atención para Pacientes Quemados, considerada un paso importante en el fortalecimiento del sistema público de salud en la Ciudad de México.