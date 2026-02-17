“Lleva días con la misma ropa”: rebelión de Marx Arriaga llega a la prensa extranjera; esto dijo el Financial Times sobre su atrincheramiento (Víctor Camacho)

Marx Arriaga Navarro fue despedido del cargo de director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP); en su lugar se instauró a Nadia López García, quien se integra al puesto en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció la destitución y el renombramiento del cargo.

Tras la destitución de Marx Arriaga del cargo, y respecto a su negativa a salir de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, el Financial Times, un periódico de origen británico, dijo al respecto: “ha permanecido en su oficina en la Secretaría de Educación Pública de México, vistiendo la misma ropa durante los primeros tres días y comiendo allí; el martes le proporcionaron una camisa nueva”. Informó el periódico con sede en Londres.

De acuerdo con el Financial Times, Arriaga fue despedido supuestamente por negarse a realizar cambios en los libros de texto, material educativo del que fue responsable en 2023, y que, de acuerdo a Marx Arriaga, busca poner fin a tres décadas de políticas neoliberales.

Marx Arriaga acusa a la SEP de ejercer violencia en su desalojo:

Respecto a su desalojo de las instalaciones de la SEP, el exfuncionario denunció intento de desalojo y violación de sus derechos laborales, acusaciones que han sido rechazadas por la dependencia.

Además, tras su despido del cargo, Marx Arriaga sostuvo una transmisión de 24 horas, manteniendo comunicación con sus aliados a través de redes sociales.

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre el despido de Marx Arriaga?

De acuerdo con el Financial Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que los libros de texto estaban bien hechos y que no había planes para reescribirlos, pero que el exfuncionario estaba en desacuerdo con la iniciativa de agregar más contenido sobre figuras históricas femeninas y grupos indígenas.

Por su parte, Arriaga dijo a medios locales que no ha recibido ninguna solicitud para agregar más material sobre grupos subrepresentados, de acuerdo con información del medio británico.

¿Quién es Nadia López García, nueva Directora de Materiales Educativos de la SEP?

Nadia López García, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, fue nombrada como la nueva titular de la DGME tras la destitución de su antecesor, Marx Arriaga.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, Nadia López es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con 11 libros publicados y traducidos en diez idiomas, además de una amplia trayectoria académica y de gestión institucional dentro de los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado.

Tras el nombramiento como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), la pedagoga y poeta indígena Nadia López García iniciará funciones a partir de este 16 de febrero.