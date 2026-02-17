Luego de 5 días ‘atrincherado’ en la SEP, Marx Arriaga recibe el oficio para salir de las instalaciones

Luego de permanecer cinco días dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga recibió un oficio oficial en el que se le solicita abandonar el inmueble.

El exdirector de Materiales Educativos se mantuvo en su oficina tras los cambios internos en la dependencia, en medio de un conflicto por su salida del cargo.

¿Qué pasó dentro de la SEP durante el conflicto?

Durante los días que Arriaga permaneció en el lugar, personal de la dependencia comenzó a retirar documentos y objetos de su oficina como parte del proceso administrativo tras su relevo.

La situación generó tensión al interior de la SEP, donde el funcionario se mantuvo en el edificio argumentando que no había recibido una notificación formal sobre su salida.

¿Qué indica el oficio entregado a Marx Arriaga?

Con la entrega del documento oficial, la SEP formalizó la instrucción para que Arriaga desocupara las instalaciones y concluyera su permanencia dentro del inmueble.

El caso se da en el contexto de los recientes movimientos y reacomodos dentro de la Secretaría de Educación Pública.