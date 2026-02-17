Mundialito Escolar 2026 El secretario de Educación, Mario Delgado dio la patada inicial del Mundialito Escolar 2026, en el Conalep Lerma. En el evento que tendrá alcance nacional en primarias, secundarias y escuels de nivel medio superior, se prevé la participación de 25 mil escuelas y 125 mil equipos en todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio la patada inicial del “Mundialito Escolar 2026”, y que será el torneo deportivo escolar más grande del mundo, con una participación de 25 mil escuelas y 125 mil equipos a nivel nacional, tanto varoniles como femeniles.

El funcionario federal recordó que esta estrategia es promovida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Mundial Social.

Con la presencia de equipos de bachillerato del Estado de México, reunidos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Lerma, Delgado Carrillo exhortó a las y los estudiantes de educación básica y media superior de todo el país a inscribir a su equipo en la página oficial del Mundialito Escolar 2026.

Aseveró que no hay futbolista que no haya empezado en el patio de su escuela, en la calle, su barrio o su colonia, y ahora que el país será sede del Mundial de Futbol 2026, la Presidenta Sheinbaum Pardo consideró que el evento no debía quedarse solo en los estadios, por lo que se organizó el “Mundialito Escolar” para que las canchas escolares también sean el escenario donde se descubra a grandes protagonistas de este deporte.

Ante ello, convocó a todas y todos los asistentes a hacer del Mundialito una gran fiesta, ya que la idea, es aprender que es mejor trabajar en equipo y que se pueden lograr grandes cosas cuando existe coordinación. “Eso es lo que enseña el fútbol: que jugando en equipo podemos alcanzar nuestras metas; de eso se trata este Mundialito”.

El fútbol es el deporte nacional, dijo, genera una gran pasión y que, en los últimos años, se ha demostrado que no es exclusivo de hombres o niños, ya que también hay grandes futbolistas mujeres que están poniendo el ejemplo, por lo que, enfatizó, es una oportunidad para que más jovencitas participen y jueguen fútbol.

En un ambiente de alegría en las y los jóvenes de bachillerato, Delgado Carrillo recordó que el Mundialito Escolar 2026 inicia en las escuelas y avanzará hasta contar con representantes estatales en cada una de las categorías.

En las primarias participarán alumnas y alumnos de 9 a 12 años; en secundaria, de 12 a 15; y en preparatoria, de 15 a 18 años.

Comentó que la gran final nacional se realizará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. “Imagínense, un estadio donde ha jugado Maradona, un estadio donde ha jugado Pelé; ahora tú puedes ser el protagonista y participar en la gran final”, agregó.

Delgado Carrillo manifestó que se busca que en los partidos escolares también haya visores, y que los clubes de fútbol profesional estén presentes en las escuelas, en los partidos y en las finales, observando a quienes puedan tener la posibilidad de dedicarse profesionalmente a este deporte.

A nombre de los equipos participantes, la alumna María Fernanda León afirmó que el Mundialito Escolar 2026 los une y les ayuda a trabajar en equipo, respetarse y dar lo mejor de sí.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que en la entidad participarán más de 3 millones de alumnas y alumnos de primaria, secundaria y preparatoria tendrán la oportunidad de competir, fortaleciendo la educación física, la sana convivencia y el trabajo en equipo.

El director del Instituto del Deporte del Estado de México, Miguel Ángel Sánchez González, afirmó que el Mundialito es una plataforma de transformación social y educativa promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y que será un escaparate para el talento mexiquense, de donde surgirán las futuras estrellas del deporte nacional.