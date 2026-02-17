México va en busca de romper 3 récords Guinness antes del Mundial 2026

México Busca romper 3 récords Guinness En Chiapas, Ciudad de México y Baja California Sur se buscará el récord a formar la figura humana de una camiseta de futbol, “La clase de futbol más grande del mundo” y elaboración de un mural futbolero

México anunció que intentará romper tres récords Guinness en distintos puntos del país como parte de las actividades previas al Mundial de Futbol 2026, con la intención de que el impacto del evento vaya más allá de lo deportivo y se traduzca en promoción turística y cohesión social.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que este tipo de actividades forman parte de un legado que el país quiere dejar rumbo al Mundial. Señaló que no se trata solo de romper marcas, sino de aprovechar la atención internacional para promover el turismo y reforzar la identidad mexicana.

Tres ciudades dispuestas a conseguir un récord Guinness

Las acciones se realizarán en Chiapas, la Ciudad de México y Baja California Sur, dentro del programa gubernamental Mundial Social 2026.

El primer intento está programado para el 27 de febrero en el estadio Víctor Manuel Rey, en Chiapas, donde más de 4 mil personas se reunirán para formar la figura humana de una camiseta de futbol. Con esta acción se busca superar la marca vigente impuesta en Bucaramanga, Colombia, donde participaron 2 mil 891 personas.

El segundo intento llegará el 14 de marzo en el Zócalo capitalino, donde se buscará imponer un nuevo récord en la categoría de “La clase de futbol más grande del mundo”. Actualmente, esta marca pertenece a Seattle , con poco más de mil participantes, cifra que se espera superar con creces en el corazón de la capital mexicana.

El tercer desafío está previsto para el 30 de mayo en Baja California Sur, con la elaboración de un mural futbolero de 600 metros cuadrados. Este proyecto se suma a la creación de 10 mil 631 murales en todo el país y a la rehabilitación de más de 4 mil espacios públicos, como parte de la estrategia social ligada al Mundial.

Programa “Mundial Social 2026”

Este programa fue inaugurado el 18 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a la población local como a visitantes extranjeros, con la idea de que el Mundial deje beneficios duraderos en las comunidades.

Lista de los récords Guinness que ha ganado México

Para México no le es ajeno este tipo de hazaña colectivas, ya que el país suma más de dos mil récords Guinness, muchos de ellos logrados gracias a la participación masiva de la ciudadanía. Entre los más recordados está el de la mayor cantidad de personas bailando la canción Thriller en 2009, cuando 13 mil 957 personas se reunieron en el Monumento a la Revolución.

A esta lista se agregan la enchilada más grande del mundo, de 70 metros, elaborada en Iztapalapa; la clase de boxeo más grande realizada en el Zócalo con más de 14 mil asistentes, y la mayor exposición de bordados, con 3 mil 106 piezas. Todos estos récords reflejan la capacidad organizativa del país y un espíritu colectivo que ahora busca proyectarse de nuevo, esta vez con la mirada puesta en el Mundial de 2026.