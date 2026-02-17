Presenta PAN iniciativa de Reforma Electoral; piden incorporarla en propuesta presidencial.

Panistas presentan en el Senado su propuesta de reforma electoral

El PAN en el Senado presentó su iniciativa de reforma electoral, que entre otras cosas plantea la nulidad de una elección cuando intervenga el crimen organizado y la realización de elecciones primarias al interior de los partidos políticos.

“Si hay una elección con la presencia de la delincuencia organizada detectada, la elección se deberá anular, la candidatura beneficiada no podrá participar, el partido o coalición que fue beneficiada por la delincuencia tampoco podrá participar, esto sin importar el margen de diferencia de la elección”, explicó el senador (Raymundo Bolaños Azócar, quien también es el titular del área jurídica de la dirigencia nacional del blanquiazul.

A su vez, el senador del PAN, Marko Cortés detalló que se busca que haya elecciones primarias obligatorias para todos los partidos políticos organizadas por el Instituto Nacional Electoral, con tiempos oficiales para que pueda publicitarse los candidatos de manera equilibrada.

El legislador hizo un llamado al Ejecutivo Federal, a fin de que la iniciativa presentada sea tomada en cuenta en la propuesta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

“Que esta reforma que hemos presentado el día de hoy, la analice la presidenta de la República y que la próxima semana que va a presentar su propuesta de reforma electoral, tome en cuenta los mínimos que nosotros estamos planteando”, indicó

El legislador indicó que es momento de terminar con la sobrerrepresentación en el Congreso y planteó el cambio de la asignación de plurinominales a través del sistema de primeras minorías.

“Que se respete la pluralidad del país, que se elimine la sobrerrepresentación, que le entremos al tema de los pluris, que haya primeras minorías en nuestro país, en una forma mixta de integrar la Cámara de Diputados, cien primeras minorías, cien de lista, para que de esa forma pueda haber un voto más directo, más vinculante”, aseveró