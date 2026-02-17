Sheinbaum confirma que la próxima semana la reforma electoral se enviará al Congreso

La Presidenta Claudia Sheinbaum ya revisó la propuesta de reforma electoral que le entregó la noche del lunes Pablo Gómez (Archivo)

Reforma electoral — Horas después de que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, entregada a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional la propuesta de la reforma electoral, la Jefa del Ejecutivo comunicó que el proyecto de su iniciativa se presentará la próxima semana para que el Congreso le de el avance correspondiente.

“Ya lo vamos a presentar es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma, el objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo”.

En la misma línea, refirió que lo concerniente a la representación proporcional ésta deberá ser elegida por la gente y que “las listas de los plurinominales no sea como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente”.

Asimismo, la mandataria federal adelantó que un tercer eje de su iniciativa será garantizar que los mexicanos en el extranjero cuenten con una representación en el país. Y el cuarto, para reforzar la democracia participativa.

“Esos son esencialmente los planteamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya la próxima semana la vamos a presentar”.

Finalmente, Sheinbaum señaló que la reforma electoral será presentada primero en su conferencia matutina donde se informará a qué Cámara será enviada para seguir con las diligencias legislativas.

La Crónica de Hoy 2026