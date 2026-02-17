Sheinbaum rechaza que México se sume a la Junta de Paz de EU; se limitara a ser observador

Sheinbaum rechaza la unión de México a la Junta de Paz de EU (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este marte que el país enviará a su embajador antes la ONU como “observador” a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos, por esto explicó que el rechazo a la unión es por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Medio Oriente.

“En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, expresó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Unión para resolver conflictos mundiales

La Junta de Paz, creada por Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del republicano con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, indicó la mandataria.

El Gobierno ha sostenido una política exterior basada en principios como la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura al conflicto en Medio Oriente y su reconocimiento del Estado Palestino.

En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes.

La Casa Blanca expuso en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia Central y el Sudeste Asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica, por ahora, se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. (Con información de EFE)