El objetivo es fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera para contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales

La UIF suscribe memorándum de etendimiento con EU para fotalecer el intercambio de inteligencia financiera

Por Diana Chávez Zea
Lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) con el objetivo de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financia interinstitucional.

Este instumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, además, fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes.

Se espera que el memorándum contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales por meido de la UIF, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.

