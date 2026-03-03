Acuerda Morena “cuidar” alianza con PT y PVEM pese a rechazo de reforma electoral

La bancada de Morena en el Senado acordó cuidar la alianza con PT y PVEM más allá de sus diferencias en la reforma electoral (Especial)

En medio de las resistencias y hasta rechazo del PT y PVEM a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la bancada de Morena en el Senado acordó no poner en riesgo la alianza legislativa y electoral con esos partidos rumbo a los comicios del 2027 por lo cual evitarán el maltrato hacia ellos y respetarán su decisión en caso de que se mantengan en contra de esa iniciativa presidencial.

Durante su previa a la sesión de este martes, la bancada morenista cerró filas con la reforma de la presidenta Sheinbaum pues la respaldarán en su conjunto y al mismo tiempo determinaron cuidar la relación con sus aliados del PT y PVEM a fin de trabajar con ellos en un intento por convencerlos de apoyar esta polémica reforma, detalló el senador por el Estado de México, Higinio Martínez.

La reforma electoral –agregó--no propiciará el derrumbe ni la destrucción de la coalición con el PT y PVEM.

“Tenemos que cuidar a nuestros aliados, somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante y no va a ser la reforma electoral la que propicie el derrumbe de esta coalición”, recalcó

Aseveró que Morena respetará la decisión que tomen los partidos aliados o los legisladores de manera individual, en caso de que existan discrepancias sobre la reforma electoral.

El senador Saúl Monreal afirmó que el grupo parlamentario de Morena ya acordó respaldar la iniciativa presidencial y que el trabajo de cabildeo con el PT y el PVEM está en marcha en un intento por convencerlos en las próximas semanas.

“Todos le apostamos a que le vaya bien y que cada quien va a hacer su esfuerzo con los demás, los necesitamos al PT y al Verde y ojalá que ellos haya sensibilidad para esta aprobación”, indicó

Explicó que el objetivo es que la propuesta sea discutida y, en su caso, aprobada en ambas cámaras del Congreso con el respaldo de la coalición.

Monreal reconoció que el proceso requiere diálogo tanto en comisiones como entre coordinadores parlamentarios, y consideró que la correlación de fuerzas en ambas cámaras exige construir consensos con los aliados.

Entre los temas que han generado debate interno destacan la posible modificación al sistema de financiamiento público de los partidos y cambios en el esquema de representación legislativa, particularmente la figura de las diputaciones y senadurías plurinominales.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña aseveró que la prioridad es preservar la unidad del movimiento y de la coalición.

“La unidad es muy importante y la primera unidad es la nuestra, esa es fundamental, sobre esa unidad, ¿cómo logramos que nuestros aliados que tienen razones, que tienen preocupaciones, se sumen a la iniciativa?, pues ese es el reto que tenemos”, dijo.

Indicó que Morena votará en bloque a favor de la iniciativa presidencial y que el reto principal es lograr que el PT y el PVEM acompañen la propuesta.

Señaló que existen puntos de discusión, particularmente en materia de prerrogativas y el diseño del esquema de representación plurinominal.

Fernández Noroña afirmó que la reforma aún se encuentra en proceso de redacción y que algunos elementos podrían ajustarse antes de su presentación formal.

También descartó que existan rupturas internas y sostuvo que prevalece un ambiente de diálogo.