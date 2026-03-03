Condusef renueva insignia por atención de personas adultas mayores a Profuturo AFORE

Este Martes, durante un evento organizado en las instalaciones del corporativo Profuturo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hizo la renovación y entrega de la insignia “Compromiso en la Atención de Personas Adultas Mayores” a la organización Profuturo AFORE.

Está institución se caracteriza por su labor de administración a fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos, forma parte del grupo Bal y durante años se ha identificado por sus altos rendimientos en el campo. Supervisa y administra cuentas individuales de trabajadores del IMSS/ISSSTE, para ofrecer una atención personalizada y conveniente para cada usuario.

Este reconocimiento se suma a los logros que ha obtenido con el paso de los años y es entregado a aquellas organizaciones que dentro de sus estrategias buscan que sus usuarios puedan disfrutar sus servicios de una forma más accesible según sus necesidades, en este caso, dirigida a personas adultas mayores.

El encargado de entregar esta insignia fue Oscar rosado Jiménez presidente Condusef, quien además dió a conocer el nuevo modelo de apoyo de Profuturo que está dirigido a brindar una atención más personalizada en todos sus servicios incluyendo el apoyo digital a través de la “Asistente virtual Alba” que ahora incluye funciones específicas al momento de brindar atención a un adulto mayor.

Algunas de sus principales estrategias incluyen:

Personalización al atender a un adulto mayor: Brindar una asistencia de forma empática ya sea personal o de manera digital.

Incorporación de material de ayuda: Cada centro de atención de ayuda deberá contar con una silla de ruedas y una mochila equipada con material de primeros auxilios.

Modernización de las oficinas: En las sucursales que lo requieran para asegurar espacios más seguros y accesibles.

Programa Proemprende: Talleres y sesiones de capacitación financiera y productiva.

Por su parte, Arturo García, Director general de Profuturo, agradeció el reconocimiento al esfuerzo que se realiza y reafirmó su compromiso por seguir avanzando en la creación de estrategias más empáticas para los sectores que lo necesitan.

“No es solo una placa, es un reconocimiento al trabajo que realizamos todos los días con una convicción clara, hacer posible un mejor futuro para los mexicanos, especialmente para los que ya han entregado años de esfuerzo y hoy merecen vivir una etapa plena y digna, a ellos gracias por su confianza” finalizó.