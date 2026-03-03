Decomisan más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Decomiso Pastillas de fentanilo decomisadas. (SSPC)

Autoridades aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa y una motocicleta con reporte de robo.

Tras recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la carretera Culiacán - Mazatlán, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo, huyó y se ocultó en campos agrícolas.

Al realizar una inspección a la motocicleta, los agentes hallaron 104 mil pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila sujeta al vehículo.

La droga y la motocicleta asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.