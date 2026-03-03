Dedican diputados un minuto de silencio por víctimas de feminicidio

CDMX — El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio en el país.

El panista Víctor Adrián Martínez Terrazas señaló que hoy en Morelos “estamos de luto, pues lamentablemente ayer (lunes) se confirmó el hallazgo de un cuerpo femenino, una mujer joven que, bajo los indicios periodísticos, se puede tratar de la joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Kimberly Joselyn Ramos”.

El legislador panista indicó que violencia contra las mujeres no se puede seguir normalizándose. “Nuestras jóvenes tienen derecho, y hoy lo están exigiendo en Morelos, tienen derecho a vivir, tienen derecho a estudiar, pero sobre todo tienen derecho a caminar sin miedo”.

Martínez Terrazas pidió desde su curul un minuto de silencio para todas las víctimas de feminicidio en nuestro país.

La solicitud fue atendida por la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.

En el marco del 8M recuerdan caso Mariana Lima; lucha de mujeres aún es larga por igualdad

La diputada morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y activistas encabezaron el conversatorio “Voces que transforman: Reflexiones legislativas hacia el 8M”.

Sánchez Cordero recordó el caso Mariana Lima, quien fue víctima de feminicidio en el Estado de México, exactamente en el municipio de Chimalhuacán, el 28 de junio de 2010, cuando la joven tenía 28 años.

“Ella estaba llegando de la escuela por la noche. Y resulta que a la mañana siguiente me entero que la chica se suicidó. Pero como el señor era comandante de ese municipio. Y habían alterado toda la escena del crimen por parte del MP mexiquense… Nos costó un trabajo enorme desagregar el feminicidio del homicidio. Nosotras tenemos una gran responsabilidad y debemos armonizar el tipo penal feminicidio en todo el país, porque estos ‘desgraciados’ evaden la justicia”, dijo la exsecretaria de Gobernación.

La legisladora anunció que ella se retirará del servicio público al concluir la LXVI Legislatura, porque está próxima a cumplir 80 años de edad, y es tiempo de pasar la estafeta a las mujeres jóvenes.

Sánchez Cordero reflexionó que la vida es muy corta, y la lucha sigue para las mujeres, que no deben permitir retrocesos.

“El feminismo por el que ustedes luchan no es el mismo que el de hace sesenta años por el que yo luché. Aquél era el de la igualdad ante la ley, y para las mujeres de hoy es increíble que la ley fuera tan discriminatoria, inequitativa y desigual para las mujeres”, enfatizó.

Refirió que existían violencias normativas, discriminatorias e inequitativas, y la lucha era por la igualdad, por derogar esas disposiciones que traían aparejada discriminación y no igualdad, y se fueron redefiniendo las norma, aseguró la diputada morenista.

La ministra en retiro recordó que la primera Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en México, contribuyó a lograr la reforma constitucional de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y modificar las leyes desiguales e inequitativas hacia la mujer, por lo que pidió que no se debe bajar la guardia en defensa de los derechos conquistados.

“Si bajan la guardia, el acecho de los conservadores está a la orden del día para hacer una regresión de derechos. Debemos avanzar progresivamente en los derechos. No podemos darnos el lujo de la regresión”, enfatizó.

Olga Sánchez Cordero resaltó que hoy el pendiente más importante es continuar la lucha por la igualdad, por lo que se ha derramado sangre, sudor y lágrima.

Y por último enfatizó que se debe construir un sistema nacional de cuidados, con normas básicas para la igualdad; ampliar la capacitación en perspectiva de género en la administración pública federal y avanzar en la paridad en el legislativo, donde aún hay lograr los congresos paritarios.

Este conversatorio fue organizado por la Comisión de Igualdad de Género, que preside la morenista Anais Miriam Burgos Hernández, quien comentó que el 8 de marzo “no celebramos la fecha, la conmemoramos porque los derechos no se agradecen, se exigen, y la igualdad no se decreta, sino que se construye, y cada avance ha sido producto de la organización de las mujeres, su resistencia y su valentía”. Burgos Hernández llamó a nombrar las violencias, señalar injusticias y defender el derecho de cada mujer a una vida plena, libre y sin miedo.

“En la actualidad existen discursos que relativizan la violencia de género, iniciativas regresivas que intentan limitar las libertades conquistadas y resistencias estructurales que aún sostienen desigualdades en lo político, económico y social. Cada feminicidio, cada agresión y acto de discriminación recuerdan que la igualdad sigue siendo una deuda del Estado mexicano”.

Acusan diputados de PT uso de Registro Civil en Oaxaca para crear homónimo y atacar a Margarita García

La petista Margarita García García denunció una vez más, como lo hace casi cada semana en San Lázaro, al gobierno de Oaxaca que derivado de diversos señalamientos que ella ha hecho como respuesta oficial hoy es víctima de ataques, de una campaña de desprestigio a través del Registro Civil de la entidad.

La legisladora oaxaqueña retó al gobernador Salomón Jara a que de verdad le compruebe que ella posee 24 propiedades, además de ‘camionetones’.

“Te reto Salomón Jara a que, si me compruebas que soy la dueña de esas propiedades, y los reto a que lo hagan público, y si me comprueban, Margarita García García renuncia como diputada federal, y renuncio a la política, porque es un acto vergonzoso que hoy yo diga que no soy dueña de esas 25 (sic) propiedades y mañana me comprueben que sí lo soy”, dijo la legisladora.

Acompañada de sus compañeros de bancada, la diputada fue respaldada en las denuncias.

Aracely Cruz agregó que en el DIF estatal también se cometen violaciones de derechos humanos, donde incluso menores de edad han perdido la vida, como es el caso de las niñas originarias de Haití.

La legisladora señaló que desde el gobierno del estado se corre el riesgo de que mujeres que denuncian amenazas, desaparezcan.

El diputado Ricardo Mejía repudió que se use al Registro Civil para crear homonimias con el fin de atacar a Margarita García, y pidió al gobierno federal que no debilite su empeño en ir por los integrantes del CJNG, que rastreen todas sus madrigueras.