Detienen a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector PEMEX

Detenido Jorge Yáñez Polo. (FGR)

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Yáñez Polo es una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas.

El contador es propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual utilizó para llevar la contabilidad personal del matrimonio.

En el periodo del 2014 al 2018 --- durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto --- evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con LAS investigaciones, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta, concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En esos años, Jorge “N” declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

Luego de la aprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente y el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Los datos de prueba expuestos fueron suficientes para obtener vinculación a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Jorge “N” recibió la medida cautelar de prisión preventiva y el juez otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

Yáñez Polo era apoderado de Yacani, empresa de Marielle Helene Eckes de la que era administradora y fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

Jorge Yáñez Polo es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.