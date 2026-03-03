Habrá justicia para Kimberly Joselin, promete fiscal de Morelos

A partir de los estudios periciales, el Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que el cadáver localizado este lunes corresponde a Kimberly Joselin, la estudiante de la Universidad Autónoma del estado cuya desaparición ha generado movilizaciones de la comunidad de esa casa de estudios.

El fiscal hizo un firme compromiso de que habrá justicia para Kimberly Joselin: “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, prometió.

El fiscal subrayó que la confirmación de la identidad fue comunicada antes que a nadie y previamente a la familia de la joven, privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas.

“Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselin nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó.

Mencionó que esa exigencia no solo es válida, es necesaria para construir una sociedad más justa y libre de violencia.

Enfatizó: “Quiero ser muy claro: Desde que familiares se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar la ausencia de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización”.

Blumenkron Escobar indicó que se instruyó a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a investigar con perspectiva de género y con el compromiso pleno de llegar hasta las últimas consecuencias.

“Derivado de los actos de investigación, en los cuales han participado de manera determinante las instituciones integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, hoy tenemos un probable responsable de un hecho delictivo en agravio de Kimberly, el cual actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó.