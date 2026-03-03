Llega Opereativo Enjambre a Morelos: detienen a funcionarios de Amacuzac por extorsión

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y dentro del Operativo Enjambre que desmanteló ya a redes criminales en el Estado de Mexico, se ejecutaron tres órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del municipio de Amacuzac por el delito de extorsión agravada.

Se trata de Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora; y Alejandro Bladimir “N”, quien fungía como tesorero del ayuntamiento.

Funcionarios de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos desplegaron un operativo interinstitucional para lograr estas capturas.

De manera paralela, se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro de la misma demarcación, donde también se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como enlace y mando criminal de la Familia Michoacana.

Estas acciones operativas, coordinadas a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, continuarán desarrollándose en distintas regiones del estado de Morelos con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la paz y tranquilidad para la población, informaron las autoridades estatales.