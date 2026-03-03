Mariela Gutiérrez asegura que los señalamientos de la ASF no corresponden a su periodo de gobierno

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora morenista

La senadora morenista, Mariela Gutiérrez Escalante, esclareció que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por inconsistencias en la comprobación de 93 millones de pesos en el municipio de Tecámac, no corresponden a su etapa como presidenta municipal.

Gutiérrez Escalante recalcó que dejó su cargo anterior el 28 de febrero del 2024 para iniciar su campaña al senado de la república, por lo que no le correspondió ejercer esos recursos, pero dijo estar segura de que su sucesora, Rocío Miguel Hernández, con quien es solidaria, afirmó que solventará los señalamientos sin ningún problema.

“Todo eso se va a subsanar porque como seres humanos la gente de cuenta pública puede tener algún error y estoy segura de que se va a subsanar, que la expresidenta municipal, Rocío Miguel Hernández, quien estuvo al frente del gobierno en el 2024 lo subsanará en su momento”, enfatizó la senadora.

Gutiérrez Escalante aseguró estar tranquila ante esta situación porque “las observaciones no son de su ejercicio de gobierno”, reiteró que en todo caso no se trata de desviación de recursos, sino sólo son señalamientos que se habrán de solventar, esto ante la insistencia de un reportero local.

