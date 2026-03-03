Mario Delgado: Canal Once se consolida como pilar de la televisión pública educativa y cultural

Mario Delgado El secretario de Educacion, Mario Delgado, destacó que Canal Once se consolida la primera televisora pública educativa y cultural del país, que hoy reafirma su vocación social y su vínculo con la Nueva Escuela Mexicana

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el papel de Canal 11, como medio al servicio de las audiencias, su carácter independiente frente a intereses privados y su vocación formativa y cultural.

En el marco de la celebración del 67 aniversario de Canal Once, la primera televisión pública educativa y cultural de México y decana de las televisoras universitarias en América Latina y el Caribe, Delgado Carrillo recordó que el 2 de marzo de 1959, se realizó la primera transmisión de clases de matemáticas desde el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Aquello, enfatizó, marcó un precedente en la historia de la educación pública, ya que esa primera transmisión de clases de matemáticas, constituyó una apuesta innovadora al llevar el aula a la pantalla y mostrar que el conocimiento debía estar al alcance de todas y todos.

Acompañado por la directora general de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, el titular de Educación Pública abundó que en 1969, y en un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia, el canal trasladó su antena al Cerro del Chiquihuite y migró a la transmisión a color, ampliando su cobertura y fortaleciendo su misión educativa y cultural.

En la actualidad, añadió, la barra de “Once Niñas y Niños”, cuenta con contenidos que promueven la vida saludable y la prevención de violencias, en sintonía con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), e incluso, recordó que programas como: Los cuentos de la calle Broca, El mundo de Beakman, Bizbirije, Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco, que inspiraron vocaciones científicas, sociales y culturales en distintas generaciones, visión que coincide con lo planteado por Jaime Torres Bodet, quien sostuvo que: la técnica permite transformar la percepción en acción.

En este sentido, indicó que la NEM forma parte de esa premisa, ya que el conocimiento adquiere sentido cuando transforma la realidad y fortalece el pensamiento crítico, la conciencia histórica y el humanismo.

Canal Once ha sido pionero en el uso de tecnología propia y un espacio de resistencia, independencia y libertad frente a los sesgos de la televisión comercial.

Ante la desinformación promovida incluso a nivel internacional, las y los mexicanos cuentan con una fuente confiable que promueve la interculturalidad, la inclusión, la diversidad pluricultural y la responsabilidad social, en plena sintonía con la dependencia a su cargo.

En su oportunidad, la directora de Canal Once, Renata Turrent, señaló que este aniversario “representa mucho más que el paso del tiempo; representa la permanencia de un proyecto público que ha acompañado la vida cultural, educativa e informativa de México durante más de seis décadas”.

Comentó que en un momento en el que la vida pública exige mayor conciencia, diálogo y sentido social. Nuestra vocación es clara: poner en la pantalla al servicio del interés colectivo mientras hay historias que revelen, quienes somos las y los mexicanos preguntas que interpelen nuestro presente y voces que enriquezcan en la conversación nacional Canal 11 seguirá al aire fiel a su origen politécnico y a su responsabilidad como medio público.