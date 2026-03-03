México proyecta su esplendor cultural desde Alemania

ITB celebrada en Alemania

El corte de listón que inaguró el stand de México en Alemania durante la ITB -la feria de turismo más grande del mundo- encabezado por la Secretaria de Turismo Nathalie Desplas Puel, que representó a México durante el evento.

A lo largo del encuentro destacó las cualidades más significativas y la importancia de este tipo de eventos, que lográn un impacto de la persepción de México hacia el mundo.

“México es una potencia turística de clase mundial, orgullosa de su identidad, sus tradiciones, su gastronomía y su grandeza cultural”, declaró

Desplas Puel añadió que la participación de México en 18 ferias y cinco caravanas internacionales durante 2026 refleja una estrategia activa: el país está presente donde se construye el turismo del futuro.

Recordó además que México será la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que cosolidará a México como anfritrión de grandes encuentros internacionales. Y señaló que habrá unreforzamiento entorno a las líenas aéreas promoviendo un mayor turismo.

“México no sólo se promociona; México se comparte. Y cuando se comparte México, se comparte cultura, talento, calidez y prosperidad para todas y todos”, declaró.