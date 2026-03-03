Miguel Torruco Garza es el subsecretario de Prevención de Violencias de la SSPC

Seguridad Omar García Harfuch y Miguel Torruco Garza. (SSPC)

Miguel Torruco Garza se incorporó como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esto, con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas mediante políticas públicas integrales, coordinadas y con enfoque territorial, orientadas a la construcción de paz en los territorios.

Durante la conferencia matutina, el pasado 24 de febrero, Miguel Torruco presentó el programa “México Imparable”, mediante el cual se construirán 100 Centros Comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz.

Estos espacios estarán enfocados en juventudes e integrarán deporte, cultura y atención a la salud mental como ejes estratégicos para prevenir las violencias y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

La Subsecretaría impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional, basadas en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social, con políticas públicas sustentadas en evidencia, para prevenir el delito, fortalecer la cohesión comunitaria y construir una cultura de paz, ampliando horizontes para las juventudes.

Carrera de Miguel Torruco Garza

Miguel Torruco Garza es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana.

Complementa su formación con estudios especializados en estrategias digitales y comunicación en instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York (NYU).

Cuenta con un diplomado avanzado en idioma italiano por la Escuela Leonardo da Vinci, en Florencia, Italia, así como con estudios de Economía por la Universidad Luigi Bocconi di Economia, en Milán, Italia. Asimismo, cursó un diplomado avanzado en idioma inglés en Rangitoto College, en Auckland, Nueva Zelanda. Es trilingüe, con dominio del español, inglés e italiano.

Como Diputado Federal en la LXV Legislatura, presentó más de 50 iniciativas, entre ellas propuestas para el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión. Asimismo, fue presidente del Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, desde donde impulsó la interlocución y coordinación bilateral en materia de seguridad, enfocada en la atención de la inseguridad y la prevención de las violencias.

Al asumir esta encomienda, Miguel Torruco Garza señaló que “la prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”.