Un sueño que cruzó 14 mil kilómetros. Niña mexicana de 10 años narra cómo ganó medalla de bronce en Olimpiada de Ciencias en China (Ig: Sofiavianeyruiz)

Sofía Vianey Ruiz, una niña de 10 años de edad, originaria de Celaya, Guanajuato, compartió su experiencia en una competencia internacional de Ciencias que tuvo lugar en Shenzhen, China.

Sofía se hizo conocida en redes sociales por compartir su sueño de viajar a China, solicitando el apoyo para reunir el dinero que necesitaba para participar en una Olimpiada de Ciencias, para la cual tuvo que prepararse arduamente. Tras lograr la simpatía y el respaldo de muchos usuarios en redes sociales, ahora comparte su experiencia y cómo logró traer una medalla a México.

Sofía narró en un video que compartió en sus redes sociales cómo ganó una medalla de bronce en una olimpiada realizada a 13,000 o 14,000 kilómetros de distancia de su lugar de origen, además de todo lo que vivió durante su viaje al país asiático.

Sofía narra cómo ganó una medalla de bronce en China en Olimpiada de Ciencias

Sofía Vianey Ruiz compartió su experiencia al ganar una medalla de bronce representando a México en el STEAM Ahead, una competencia internacional que evalúa habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas; organizada por Singapore International Mastery Contest Centre (SIMCC), que cuenta con un portafolio de competencias de matemáticas de los más grandes de Asia.

Sofía narró cómo fue su experiencia en la olimpiada realizada el 14 de diciembre de 2025: “Primero entramos a una sala muy grande, donde estaban todas las sillas acomodadas”, lugar donde encontró el examen y la hoja de respuestas con la que concursó.

“Primero fue la competencia individual y después la competencia en equipos”, hecho que le permitió hacer amigos de distintas nacionalidades, pues, según narró, “tuve compañeros de Maldivas, Indonesia y Singapur”.

Sofía cuenta cómo fue el intercambio cultural que tuvo en la Olimpiada de Ciencias en China

Sofía también habló del intercambio cultural y los lugares que visitó en China. Tras la entrega de reconocimientos individuales y por equipo, recibió la medalla de bronce y expresó su emoción al obtener el premio, pues fue resultado del esfuerzo individual y colectivo, por lo que tiene un significado aún más grande.

Además, contó que visitó un acuario, se tomó fotos con la bandera mexicana, conoció parques y la plaza cultural de China, donde disfrutó por la noche de las luces y la cultura china.