¡Se queda el PREP! Adelanta Ignacio Mier modificación en iniciativa de Reforma Electoral

El Programa de Resultados Electorales Preliminares se mantiene en la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum Almacén de boletas electorales (La Crónica de Hoy)

Contrario a la postura inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se mantendrá en la iniciativa de reforma Electoral que enviará al Congreso la mandataria.

Así lo adelantó el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien aseveró que la manera de generar certeza en los resultados electorales será a través del PREP.

“La certeza de manera anticipada en los resultados electorales será a través del PREP y no como se había manejado que iba a ser de otra manera, viene la propuesta de iniciar los cómputos pero no sustituye al PREP, el PREP seguirá siendo un instrumento que le da confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”, aseveró

Como parte de su propuesta de Reforma Electoral, la presidenta Sheinbaum anunció hace unos días la eliminación del PREP al considerar que el conteo sea realizado en la Junta Distrital una vez terminadas las elecciones , por lo que ya no sería necesario el PREP.

“La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día”, explicó durante su conferencia mañanera.

Sin embargo, a unas horas de que se envíe la iniciativa al Congreso, Mier fue enfático al señalar que el PREP se mantiene como instrumento de certeza electoral.

“El PREP se queda, sí. Siempre se ha dicho que se va a quedar”, sostuvo

Explicó que la propuesta incluye que los cómputos inicien en el momento en que comiencen a llegar los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral —o hasta ocho días después en el caso de gubernaturas—, como ocurre actualmente.

Sin embargo, aclaró que este cambio no sustituye al PREP, ya que ambos mecanismos operarán de manera paralela.

Indicó que el único cambio es que los cómputos distritales de las diferentes elecciones iniciarán al término de cada jornada de votación.

“Lo único que va a ser es que el cómputo va a iniciar en el momento que están llegando los paquetes electorales a los consejos electorales distritales, en ese momento y no esperar hasta el día miércoles u ocho días en el caso de elecciones para gobernador para iniciar los cómputos…”

NO INCLUIA LA REFORMA ELECTORAL

Mier justificó la postura del PT y PVEM en contra de la reforma electoral al recordar que la coalición que registraron ante el INE no incluía esta reforma por lo cual no se engaña a quienes votaron por esa alianza que encabezaba Morena.

“Desde el principio, no engañamos a nadie, ni al pueblo de México, cuando se construyó el plan C y se construyó como plataforma electoral no incluía la iniciativa de reforma electoral”, estableció

Aseguró que la coalición electoral no corre riesgos pues le garantiza a México gobernabilidad en las Cámaras y el cumplimiento de los principios de la cuarta transformación.

El morenista negó haber sido convocado esta tarde a Palacio Nacional para discutir cambios en la iniciativa, además delegó a su homólogo en San Lázaro, Ricardo Monreal el esfuerzo inicial de construir los acuerdos para sacar adelante la propuesta.