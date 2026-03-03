Si no hay texto de reforma electoral, no hay opinión: PVEM

CDMX — El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, reiteró su respeto por la presidenta Claudia Sheimbaun, de quien reconoció la facultad para enviar en el tiempo que así lo decida su propuesta de reforma constitucional, y señaló que en tanto no haya texto de propuesta o la iniciativa no darán su postura

Puente Salas se mantuvo en su postura de evitar declaraciones en torno a la iniciativa de reforma electoral

“Nosotros hemos sido muy claros, y no hay texto de la reforma. Entonces, será hasta cuando haya ese texto. Una vez que llegue la redacción vamos a comenzar con una reflexión dentro del partido y dentro de los grupos parlamentarios. Se siguen haciendo ajustes. No hay que comer ansias”, pidió el zacatecano.

El diputado federal dijo una vez más que sólo hasta cuando conozcan oficialmente la iniciativa, entonces sí fijaremos postura, antes no.

“Esperamos el texto y opinar. No creo que sea de paciencia, y creo que hay que espera”.

