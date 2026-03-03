Tras operativo contra El Mencho deja más de 200 camiones dañados y operadores muertos

Violencia en Jalisco La ofensiva militar del 22 de febrero contra el líder del CJNG provocó ataques masivos al transporte de carga: unidades quemadas, operadores asesinados y pérdidas millonarias que aún no se pueden calcular.

El operativo militar que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dejó una estela de violencia que golpeó de lleno al sector del autotransporte de carga. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, al menos 200 vehículos fueron incendiados o dañados, además de que dos operadores perdieron la vida y hay otros más reportados como desaparecidos.

La información fue dada a conocer por Augusto Ramos Melo, quien asumió recientemente la presidencia del organismo. En su primer mensaje como dirigente, explicó que las cifras corresponden a un recuento propio de la cámara y abarcan tanto a empresas afiliadas como a las que no lo están.

Aseguradoras no cubren los daños

Ramos Melo señaló que el impacto económico todavía no puede calcularse con precisión. Explicó que, al tratarse de actos vandálicos, las aseguradoras no cubren estos daños, lo que agrava las pérdidas. A eso, dijo, todavía falta sumar el valor de la mercancía que transportaban los tractocamiones atacados.

Aunque en medios se han manejado números más altos, el dirigente aclaró que su responsabilidad es informar únicamente lo que el sector puede comprobar. En ese sentido, hizo referencia a datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que reportó el robo de 631 vehículos a nivel nacional durante los hechos violentos, pero insistió en que Canacar solo reporta lo que tiene plenamente documentado.

Personas desaparecidas tras el operativo en Jalisco

En cuanto a las víctimas, confirmó que dos operadores afiliados murieron en Jalisco. Sobre personas desaparecidas, reconoció que existen casos, pero evitó dar una cifra concreta al tratarse de información sensible que aún se está integrando durante el proceso de entrega-recepción del organismo.

La mayor parte de los ataques se concentraron en el corredor del occidente y el Bajío, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Estas zonas, explicó, acumulan cerca del 80 por ciento de los siniestros registrados contra unidades de carga.

“El transporte sabe mover mercancías, no defenderse del crimen en las carreteras”, expresó Ramos Melo, al subrayar que la seguridad será el eje central de su gestión. Adelantó que buscará documentar a fondo cada ataque para integrarlos en carpetas de investigación y empujar su judicialización, con la intención de reducir la impunidad.

Por ahora, descartó convocar a bloqueos o paros del sector y apostó por abrir mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales.