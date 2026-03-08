Se alista Senado a terminar con “pensiones doradas”; excluye a ex ministros de la Corte y militares

Senado se alista para desahogar esta semana reforma que limita “pensiones doradas (Graciela López Herrera)

El Senado de la República se alista a discutir y en su caso aprobar esta semana la reforma que busca terminar con las “pensiones doradas” para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de CFE, Pemex, la extinta Luz y Fuerza entre otras dependencias que obtienen algunos de ellos hasta un millón de pesos mensuales.

Así lo informó la presidenta del Senado, Laura Otzel Castillo quien aseveró que también estarán muy pendientes de la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, en torno a la Reforma Político-Electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió la semana pasada al Congreso de la Unión.

Sin embargo, la propuesta para terminar con las “pensiones doradas” que ya se encuentra en las comisiones de puntos constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y discusión no contempla los haberes de retiro y pensiones de ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y militares.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Senado, senadora detalló que con la iniciativa para terminar con las “pensiones doradas” se pondrá fin a esta situación pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50 por ciento de lo que gana la presidenta de la República

Es decir, las pensiones ahora se toparán en 70 mil pesos mensuales

El proyecto se aplicará a personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.

También a personal de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios.

Las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite de pensiones establecido por la constitución, agrega.

Otro importante tema en la agenda de la semana del 9 al 13 de marzo en la Cámara de Senadores, será la rendición del Informe Anual de la Fiscalía General de la República, agregó la presidenta de la Mesa Directiva.