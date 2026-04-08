Sheinbaum: especialistas investigan serie de derrames que afectan el Golfo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que un grupo de especialistas ya investiga una serie de derrames de petróleo que han afectado la preocupación ambiental y social en las últimas semanas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que no se trató de un solo incidente, sino de varios posibles derrames, por lo que se realiza un análisis más amplio para determinar tanto el origen como las consecuencias de la presencia de hidrocarburo en el mar y en algunas playas. Señaló que el estudio está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos de 11 instituciones que investigaron, quienes trabajan con imágenes satelitales correspondientes a los días en que ocurrieron los hechos.

Sheinbaum Pardo pidió paciencia para dar a conocer los resultados finales, ya que se trata de un proceso técnico que requiere tiempo y precisión. Adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una segunda conferencia de prensa donde se presentarán las conclusiones del grupo científico. “Vamos a esperar las conclusiones del grupo científico”, expresó la presidenta.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, uno de los principales objetivos de la investigación es esclarecer las causas de estos derrames, pues existe la posibilidad de que no haya sido un solo evento. También se busca atender cómo llegó el petróleo a ciertas zonas costeras, lo que podría tener implicaciones ambientales importantes.

Además, subrayó que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, habrá consecuencias legales para quienes resulten responsables de los derrames en aguas mexicanas. Este punto, dijo, es fundamental para garantizar la protección del medio ambiente y evitar que situaciones similares se repitan.

Otro de los temas prioritarios, explicó, es el proceso de limpieza tanto en el mar como en las playas afectadas. Desde que se reportaron los primeros indicios de contaminación, personal de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Marina fue desplegado en la zona para realizar labores de contención y saneamiento del hidrocarburo.

La presidenta destacó que estas acciones se han llevado a cabo de manera oportuna con el objetivo de reducir los daños ambientales y proteger las actividades económicas, como el turismo. En ese sentido, aseguró que el gobierno no habría promovido el turismo en la región si existiera un riesgo significativo para los visitantes o para la población local.

En cuanto a posibles afectaciones internacionales, Sheinbaum indicó que hasta el momento no se han recibido reportes ni quejas por parte de Estados Unidos sobre la llegada de petróleo a sus costas. Esto sugiere que, por ahora, el impacto del derrame se mantiene dentro del territorio marítimo mexicano.

La mandataria concluyó que su administración dará seguimiento puntual al caso y que se mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones. La atención a este tipo de emergencias es clave para la protección de recursos naturales y el bienestar de las comunidades costeras.