Trevilla desmarca a la Defensa del exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, vinculado al crimen organizado

Ricardo Trevilla Trejo FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró que la dependencia a su cargo no tiene ningún vínculo con el exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos, tras ser acusado por ese país de tener vínculos con el crimen organizado.

El secretario de la Defensa enfatizó que no tienen nada que opinar con relación al tema, ya que de éste se encarga directamente la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades en Estados Unidos.

Asimismo, el general Trevilla manifestó que Mérida Sánchez se retiró del servicio activo dentro del Ejército Mexicano desde el 2022, y desde entonces no se ha tenido ninguna relación laboral con la Defensa.

“La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, por temas relacionados con el pago de haberes y de servicio médico para él y para su familia”, añadió.

Trevilla también comentó que considera una mala interpretación de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, en la que responsabiliza a la Secretaría de la Defensa por el nombramiento de Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública para el estado de Sinaloa.

“Los gobiernos de los estados son autónomos, ellos en algún momento pueden solicitar el apoyo a la Defensa, sobre a quién se recomienda. O sea, piden la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera y se da la opinión. Así es como sucedió”.

Por otra parte, el titular de la Defensa Nacional refirió que la institucióna su cargo, de igual manera, le está brindando atención a la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, después de que una corona fúnebre fuera colocada en su domicilio.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal quien denunció lo ocurrido; se llevó a cabo un análisis y se estableció una coordinación inmediata”.

Por último, también se le “sugirió que hiciera una denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente. Todavía no sucede, pero ha habido una cercanía directa y estamos al tanto de eso”, manifestó.