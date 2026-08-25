¿Por qué domina PAN preferencia electorales?

Querétaro

El PAN es la fuerza política con mayor intención de voto en Querétaro (52%), superando por sí solo a la suma de todos los demás partidos como lo registra la encuesta realizada por la Crónica y publicada ayer en estas páginas. Hoy desglosamos los hallazgos del estudio para ofrecer a nuestros lectores más datos que contribuyan a un mejor entendimiento sobre el comportamiento de los electores.

En Querétaro los programas sociales no votan en favor de Morena, por lo menos no hacen diferencia respecto al resultado de una elección. Si nos imaginamos un escenario donde solo vota la población que recibe algún tipo de transferencia del gobierno federal, el resultado sería el mismo y en la misma proporción: ganaría el PAN tres votos por uno de Morena.

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La base partidista también es un factor explicativo del comportamiento electoral. La muestra exhibe el musculo electoral del PAN: 24 por ciento de sus votantes se identifican como “panistas”, mientras que la base morenista es el 10 por ciento. El partidismo funciona como los cimientos de un edificio, si tiene cimientos fuertes y profundos, el edificio puede ser más alto y seguro.

La conducta de los electores sugiere un referéndum hacia el desempeño del gobierno estatal. Les gusta. El sondeo retrata un fuerte respaldo popular a la gestión de Mauricio Kuri como gobernador al alcanzar una aprobación del 59 por ciento y una desaprobación del 33 por ciento. Del total de votos que obtendría el PAN, 90 por ciento está satisfecho con el gobierno actual. Por otro lado, Morena se nutre de los inconformes, pero no le alcanza para disputar el poder con fuerza.

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Los jóvenes entre 18 y 29 años respaldan al PAN. El 59 por ciento de ellos estarían dispuestos a votar por ese partido para gobernador en 2027, frente al 13 por ciento que harían lo mismo en favor de Morena. En este segmento la diferencia de votos se amplía: más de 4 votos por el PAN por a uno de Morena.

En resumen, la evidencia estadística sustenta que los programas sociales no votan en favor de Morena, que el partidismo sostiene al PAN en las preferencias, que la elección se perfila como un referéndum en favor del partido gobernante y que los jóvenes atienden la voz del PAN.