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Las autoridades se han puesto en alerta ante información de posibles ataques contra el gobierno por parte del crimen organizado

¿Qué pasó en Mexicali y por qué EU emitió una alerta de seguridad? : Cronología y todo lo que se sabe sobre el caso

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Lo que inició como una convocatoria en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las manifestaciones más inusuales contra el gobierno estatal: una carne asada masiva en la Plaza de los Tres Poderes, organizada para exigir la revocación de mandato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El evento, denominado “Carnita Asada Masiva en contra de Marina del Pilar”, fue promovido por el usuario Mateo González a través de la red social de Facebook y rápidamente ganó atracción digital. Más de 20 mil personas confirmaron su asistencia a través de las redes sociales, mientras que otras 54 mil mostraron interés en la singular protesta programada entre las 5:15 de la tarde a 9:00 de la noche de este sábado. Bajo el lema “Queremos al Mexicali seguro de antes”, los organizadores invitaron a los ciudadanos a llevar sus propios asadores y cortes de carne, con el objetivo de convertir la manifestación en un acto de unidad a lo “cachanilla”, pero también de visibilidad mediática frente a la creciente ola de inseguridad en la región. Javier Rivera, uno de los asistentes, quien declaró que no pertenece a ningún partido político, sino que acude como ciudadano descontento, expresó que su objetivo al venir a la carne asada masiva es unirse a una manifestación pacífica que exige la revocación de mandato. Miles de manifestantes portaron pancartas con frases como “¡Fuera narcogobierno!” y mostraron carteles simulando visas estadounidenses, en alusión a la reciente cancelación de la visa de la mandataria estatal. Diversos sectores sociales participaron en la protesta: estudiantes, colectivos LGBT+, padres y madres buscadores, así como simpatizantes de partidos de oposición, quienes aprovecharon la ocasión para manifestar su descontento con la gestión del gobierno de la Cuarta Transformación en Baja California. Con un tinte familiar, entre música y carne asada, los manifestantes pasaron un momento de convivencia en la explanada de la plaza cívica, donde el propósito fue exigir al gobierno cambios drásticos con resultados más que nada en materia de seguridad. Ante la expectativa de una gran multitud, autoridades estatales reforzaron la seguridad en el perímetro de la Plaza de los Tres Poderes colocando tablas de madera en las puertas al Poder Ejecutivo. FOTO: CUARTOSCURO.COM
Mexicali El gobierno de Baja California ha puesto en marcha el reforzamiento de seguridad ante la alerta emitida por el gobierno estadounidense. Foto: Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

El gobierno de Estados Unidos emitió la noche del lunes 24 de agosto una alerta de seguridad relacionada con una posible amenaza en Mexicali y anunció la suspensión de las actividades de su personal y de los viajes oficiales hacia la ciudad durante este martes 25 de agosto. La advertencia generó un reforzamiento de los operativos de seguridad por parte de autoridades mexicanas. La alerta estadounidense no identificó públicamente a un grupo criminal, persona o sitio específico como responsable de la amenaza. Tampoco se informó oficialmente que durante el lunes 24 de agosto hubiera ocurrido en Mexicali un ataque de gran magnitud que explicara por sí mismo la decisión de Washington.

¿Qué pasó en Mexicali y por qué Estados Unidos emitió una alerta de seguridad?

La situación se relaciona con operativo realizado el 20 de agosto en Mexicali, en el que participaron autoridades mexicanas con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades identificaron un domicilio utilizado por integrantes de un grupo delictivo y posteriormente realizaron un cateo. En el inmueble fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, además de un arma de fuego, cargadores y vehículos.

El Gobierno de México informó que el inmueble estaba relacionado con integrantes de una organización criminal identificada como Los Rusos, grupo con presencia en Mexicali. La información oficial señaló que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre instituciones mexicanas y la DEA.

Tras este hecho, la alerta de seguridad fue dirigida a ciudadanos estadounidenses presentes en Mexicali y estableció que, debido a información surgida sobre una amenaza de repercusiones tras el opertivo. Las actividades del gobierno de Estados Unidos en la ciudad y los viajes hacia Mexicali serían suspendidos durante el 25 de agosto.

Como medida preventiva, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales de Mexicali, buscar refugio si se registra algún incidente, informar a familiares y amigos sobre su situación, mantenerse atentos a su entorno, consultar información local y seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas.

¿Cuál es la situación actual en Mexicali?

Tras conocerse la advertencia estadounidense, autoridades de Baja California informaron que mantendrían y reforzarían los operativos de prevención, vigilancia y patrullaje en Mexicali.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que las fuerzas estatales y federales trabajarían de manera coordinada para prevenir y contener cualquier contingencia. En estas acciones participan instituciones de los tres órdenes de gobierno.

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