¿Qué pasó en Mexicali y por qué EU emitió una alerta de seguridad? : Cronología y todo lo que se sabe sobre el caso

Mexicali El gobierno de Baja California ha puesto en marcha el reforzamiento de seguridad ante la alerta emitida por el gobierno estadounidense. Foto: Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

El gobierno de Estados Unidos emitió la noche del lunes 24 de agosto una alerta de seguridad relacionada con una posible amenaza en Mexicali y anunció la suspensión de las actividades de su personal y de los viajes oficiales hacia la ciudad durante este martes 25 de agosto. La advertencia generó un reforzamiento de los operativos de seguridad por parte de autoridades mexicanas. La alerta estadounidense no identificó públicamente a un grupo criminal, persona o sitio específico como responsable de la amenaza. Tampoco se informó oficialmente que durante el lunes 24 de agosto hubiera ocurrido en Mexicali un ataque de gran magnitud que explicara por sí mismo la decisión de Washington.

¿Qué pasó en Mexicali y por qué Estados Unidos emitió una alerta de seguridad?

La situación se relaciona con operativo realizado el 20 de agosto en Mexicali, en el que participaron autoridades mexicanas con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades identificaron un domicilio utilizado por integrantes de un grupo delictivo y posteriormente realizaron un cateo. En el inmueble fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, además de un arma de fuego, cargadores y vehículos.

El Gobierno de México informó que el inmueble estaba relacionado con integrantes de una organización criminal identificada como Los Rusos, grupo con presencia en Mexicali. La información oficial señaló que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre instituciones mexicanas y la DEA.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

Tras este hecho, la alerta de seguridad fue dirigida a ciudadanos estadounidenses presentes en Mexicali y estableció que, debido a información surgida sobre una amenaza de repercusiones tras el opertivo. Las actividades del gobierno de Estados Unidos en la ciudad y los viajes hacia Mexicali serían suspendidos durante el 25 de agosto.

Como medida preventiva, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales de Mexicali, buscar refugio si se registra algún incidente, informar a familiares y amigos sobre su situación, mantenerse atentos a su entorno, consultar información local y seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas.

¿Cuál es la situación actual en Mexicali?

Tras conocerse la advertencia estadounidense, autoridades de Baja California informaron que mantendrían y reforzarían los operativos de prevención, vigilancia y patrullaje en Mexicali.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que las fuerzas estatales y federales trabajarían de manera coordinada para prevenir y contener cualquier contingencia. En estas acciones participan instituciones de los tres órdenes de gobierno.