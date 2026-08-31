UAM: fecha de registro para examen extraordinario de admisión a licenciatura Conoce cuándo se publicará la convocatoria para el proceso extraordinario de admisión para el trimestre 21-I (UAM)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha dado a conocer cuáles son las fechas importantes que debes tener en cuenta si quieres participar en el proceso extraordinario de admisión para el trimestre 27-I.

Tras haber revelado que por primera vez en su historia la UAM aplicaría un tercer proceso de admisión en un mismo año, la universidad finalmente informó que la convocatoria para el proceso extraordinario de admisión a licenciatura se publicará el próximo domingo 4 de octubre, además de dar a conocer otras fechas importantes a considerar.

¿Cuándo es el examen extraordinario de admisión de la UAM?

A través de una conferencia de prensa, la Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, secretaria general de la UAM, dio a conocer que el examen extraordinario de admisión a licenciatura se llevaría a cabo del 29 de octubre al 15 de noviembre.

Sobre si en esta ocasión el examen se realizaría en línea o de manera presencial, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, señaló que se continúan analizando las opciones.

Por lo que los aspirantes deberán permanecer al pendiente de los canales oficiales de la institución, así como de la convocatoria próxima a publicarse.

¿Qué carreras y planteles participarán en el examen extraordinario de admisión de la UAM?

Del mismo modo, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, informó que serán los consejos divisionales quienes determinen las carreras y cupos a ofertar para este proceso extraordinario.

Sin embargo, señaló que la universidad ofrece 83 planes de estudio, aunque solo en 10 se concentra la mayor demanda.

Sobre las cinco unidades académicas que ofrece la UAM, indicó que la Unidad Cuajimalpa y la Unidad Lerma tienen mayores posibilidades de aumentar su matrícula.

Fechas clave del proceso extraordinario de la UAM

De acuerdo con lo informado por la secretaria general de la UAM, Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, estas son las fechas importantes para el proceso extraordinario de admisión para el trimestre 27-I, el cual comenzará el 18 de enero de 2027: