Américo Villarreal destaca inversión en Río Bravo; Olga Sosa resalta unidad entre municipios

A cuatro años del inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya, Río Bravo se colocó como uno de los municipios donde el Gobierno de Tamaulipas presume una combinación de obra pública, programas sociales, seguridad e infraestructura para el campo.

Durante el conversatorio “Cuatro Años Transformando Tamaulipas”, la senadora Olga Sosa Ruiz destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, así como la postura de Villarreal Anaya de mantener el trabajo conjunto con los municipios sin importar diferencias partidistas.

La legisladora sostuvo que, bajo esta dinámica, la administración estatal busca mantener una relación cercana con las distintas regiones de Tamaulipas. El propio gobernador hizo énfasis en que la unidad de la entidad debe estar por encima de las diferencias políticas.

¿Cuánto se ha invertido en Río Bravo durante el gobierno de Américo Villarreal?

De acuerdo con el balance presentado sobre Río Bravo, el Gobierno de Tamaulipas ha destinado alrededor de 315 millones de pesos en obra pública.

Los recursos contemplan trabajos relacionados con vialidades, infraestructura hidráulica, espacios públicos y planteles educativos, sectores que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población.

A esta bolsa se suman aproximadamente 258 millones de pesos destinados a acciones de bienestar, entre ellas la entrega de apoyos alimentarios y becas escolares.

El municipio también ha recibido inversión en infraestructura durante la actual administración. En noviembre de 2025, el Gobierno de Tamaulipas reportó más de 132 millones de pesos canalizados a obras viales, hidráulicas, educativas y deportivas en Río Bravo.

Seguridad y carreteras, otro de los proyectos para Río Bravo

La inversión anunciada no se queda solamente en calles, escuelas o programas sociales.

Dentro de los proyectos para la zona se contempla la construcción de dos estaciones seguras, cuya finalidad es reforzar las condiciones de seguridad y movilidad en las carreteras que conectan con Río Bravo.

El tema forma parte de una estrategia estatal que, durante el balance de los primeros cuatro años de gobierno, colocó a la seguridad pública entre los ejes de atención junto con bienestar, infraestructura y desarrollo económico.

Para un municipio fronterizo y con una importante actividad agrícola, mejorar las condiciones de las vías de comunicación también resulta relevante para el traslado de personas y mercancías.

Tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 apunta al campo

Uno de los puntos que más peso tiene para Río Bravo está relacionado con el agua y la producción agrícola.

Durante el encuentro se destacó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, proyecto impulsado en coordinación con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La modernización de estos sistemas busca mejorar el aprovechamiento del agua y fortalecer la actividad agrícola del norte de Tamaulipas. El Distrito de Riego 026, por ejemplo, comprende parcialmente municipios como Río Bravo, Reynosa, Camargo y Miguel Alemán.

El campo es especialmente importante para Río Bravo, por lo que la tecnificación representa uno de los proyectos con mayor impacto potencial para la región.

Olga Sosa destaca coordinación entre gobiernos

Durante su participación, Olga Sosa señaló que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite avanzar en proyectos de infraestructura y bienestar.

La senadora también sostuvo que el gobernador Américo Villarreal mantiene una política de colaboración con los municipios independientemente de su filiación partidista.

El mensaje llega mientras el gobierno estatal presenta el balance de sus primeros cuatro años, periodo en el que también se han destacado proyectos hidráulicos, infraestructura portuaria, energía, salud, educación y desarrollo económico en diferentes regiones de Tamaulipas.

Con Río Bravo como uno de los puntos de atención, la administración estatal plantea que la siguiente etapa estará marcada por la continuidad de proyectos y la coordinación con el Gobierno de México, mientras mantiene el llamado a privilegiar la unidad de Tamaulipas por encima de las diferencias políticas.