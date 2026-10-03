Operación Enjambre detiene a alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas

Detienen a Jorge Lorenzo Lara Cordero Alcalde de Suchiapa y Alexis Nucamendi Gómez exalcalde de la misma

El Gabinete de Seguridad informó que fuerzas federales y estatales realizaron un despliegue operativo en Suchiapa, Chiapas, como parte de las acciones de la Operación Enjambre, que derivó en la detención del presidente municipal, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y del exalcalde Alexis Nucamendi Gómez junto a otras 21 personas, al igual que se aseguraron mandos y elementos de la Policía Municipal; Las capturas también fueron registradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia de Chiapas.

Operativo

Las autoridades señalaron que las acciones están relacionadas con investigaciones por presuntos delitos como abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa. Sin embargo, hasta las primeras horas de este sábado no se habían dado a conocer públicamente todos los detalles sobre los delitos específicos que se atribuyen a los dos funcionarios.

El Registro Nacional de Detenciones consignó la captura de Jorge Lorenzo Lara Cordero a las 5:29 horas de este sábado en Suchiapa. Reportes posteriores señalaron que tanto el alcalde como el exalcalde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se determina su situación jurídica.

Investigación en el municipio

Las detenciones se producen después de una serie de operativos realizados en Suchiapa y de una investigación relacionada con la evasión de una persona que se encontraba bajo custodia en la cárcel municipal.

El pasado 28 de septiembre fue detenido Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal y fue señalado por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de detenido. Días antes, un operativo contra el narcomenudeo había dejado cuatro personas detenidas, una de las cuales posteriormente escapó de las instalaciones municipales.

A partir de estos hechos, las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga y determinar si otros servidores públicos tuvieron alguna participación.

Respuesta del Gobernador de Chiapas

El Gobierno de México agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y a las autoridades estatales su colaboración en las acciones realizadas en Suchiapa, al tiempo que señaló que continuará el trabajo conjunto para combatir la corrupción y las redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas.

Por su parte, el gobernador señaló en redes sociales que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades federales, dará a conocer los resultados de las investigaciones

“Las investigaciones siguen su curso con responsabilidad y estricto apego a la ley” escribió en sus redes sociales.