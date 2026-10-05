Detienen a nueve personas durante cateos contra robo al autotransporte en San Luis Potosí

Como parte de las acciones para combatir el robo al autotransporte federal en carreteras de San Luis Potosí, autoridades federales y estatales ejecutaron dos órdenes de cateo en el municipio de San Luis Potosí, donde detuvieron a nueve personas y aseguraron armas de fuego, cartuchos, inhibidores de señal, vehículos, autopartes y mercancía presuntamente robada.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones incluyeron análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa, mediante los cuales se identificaron patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles que presuntamente eran utilizados para almacenar mercancía robada.

Con la información obtenida, un juez de Control otorgó las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles identificados.

Durante la primera diligencia fueron detenidas nueve personas, entre ellas Juan José “N”, señalado como presunto líder de una célula delictiva con presencia en la región.

En este inmueble fueron aseguradas siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores y 488 cartuchos, además de más de mil 500 antenas para inhibidores de señal y 72 inhibidores de señal portátiles.

También se localizaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

En un segundo inmueble ubicado en la misma zona, las autoridades aseguraron un arma larga, tres cargadores y 14 cartuchos, así como 30 inhibidores de señal portátiles y 359 antenas.

En el lugar también fueron localizados seis montacargas, 10 vehículos, más de 100 autopartes, tres dispositivos electrónicos y 297 tarimas con mercancía presuntamente robada.

Las nueve personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con los objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los detenidos.

Las instituciones federales y estatales señalaron que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos dedicados al robo al autotransporte, así como fortalecer la seguridad en las carreteras y vías generales de comunicación de San Luis Potosí.