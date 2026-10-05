INAPAM: requisitos para tramitar la tarjeta en octubre 2026 y acceder a descuentos

Credencial INAPAM: los errores más comunes que pueden hacerte perder sus beneficios y cómo evitarlos

Cumplir 60 años en México permite acceder a diferentes beneficios destinados a las personas adultas mayores, entre ellos la credencial del INAPAM, documento que permite obtener descuentos en establecimientos y servicios participantes de todo el país.

Para octubre de 2026, el trámite continúa siendo gratuito y presencial. El INAPAM señala que la credencial está dirigida a personas que tengan 60 años o más y que vivan o transiten por territorio mexicano.

Además, el instituto mantiene actualizado su Directorio de Beneficios 2026, donde pueden consultarse los establecimientos y servicios que cuentan con convenios vigentes para ofrecer descuentos a quienes presenten su tarjeta.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en octubre 2026?

Para obtener la credencial, las personas interesadas deben haber cumplido 60 años y presentar la documentación correspondiente ante uno de los módulos de atención.

Los requisitos establecidos por el INAPAM son:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad expedida por la autoridad municipal correspondiente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio, como recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario.

Fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra y en papel fotográfico.

Datos de una persona de contacto para emergencias, incluyendo nombre, teléfono y CURP.

El INAPAM advierte que cada estado puede solicitar algún requisito adicional, por lo que es recomendable consultar las condiciones del módulo al que se acudirá antes de realizar el trámite.

¿Cuánto cuesta sacar la credencial INAPAM?

El trámite de la tarjeta del INAPAM es completamente gratuito, por lo que ninguna persona debe realizar un pago para obtenerla.

El procedimiento consiste en presentar la documentación, llenar la solicitud de afiliación y permitir que el personal del módulo capture los datos en el sistema. Una vez verificada la información, se realiza la entrega de la credencial.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM?

La solicitud se realiza de manera presencial en los módulos de atención del INAPAM y Bienestar habilitados en diferentes puntos del país.

La información oficial del INAPAM señala que sus módulos tienen un horario general de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas; sin embargo, es conveniente consultar previamente el módulo correspondiente, ya que los horarios pueden variar.

Contar con la credencial no significa que exista un porcentaje de descuento único para todos los establecimientos. Cada empresa, institución o autoridad participante establece el beneficio correspondiente, por lo que este puede cambiar dependiendo del servicio y del lugar.

El Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM agrupa los descuentos disponibles en siete grandes categorías: alimentación, asesoría y servicios legales; educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte; y vestido y hogar.

¿Las tarjetas INAPAM anteriores todavía son válidas?

Quienes ya cuentan con una credencial del INAPAM no necesitan renovarla únicamente porque exista un nuevo diseño. El instituto mantiene que las credenciales emitidas anteriormente continúan vigentes.

En caso de extravío, también es posible solicitar una reposición utilizando el registro existente. Por ello, las personas que ya tienen su tarjeta pueden continuar presentándola para solicitar los descuentos y beneficios disponibles durante 2026.