INE inicia recepción de manifestaciones para candidaturas independientes a diputaciones federales

INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició este 5 de octubre la etapa de recepción y análisis de las manifestaciones de intención de la ciudadanía interesada en participar como candidata o candidato independiente a una diputación federal por el principio de Mayoría Relativa, dentro del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.

De acuerdo con el Plan Integral y Calendario del proceso electoral, las personas interesadas deberán presentar su manifestación de intención ante la Junta Distrital Ejecutiva que corresponda, acompañada de la documentación establecida en la convocatoria aprobada por el Consejo General del INE.

El plazo para realizar este trámite concluirá el 13 de diciembre de 2026. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, el Instituto expedirá las constancias de aspirante el 14 de diciembre.

A partir del día siguiente de la expedición de la constancia, las personas aspirantes podrán comenzar con las actividades dirigidas a recabar el apoyo de la ciudadanía, para lo cual deberán utilizar la aplicación móvil desarrollada por el INE.

El periodo para reunir los respaldos ciudadanos concluirá el 12 de febrero de 2027.

Requisitos para obtener una candidatura independiente

Para acceder al registro como candidatura independiente a una diputación federal, las personas aspirantes deberán reunir un respaldo equivalente a por lo menos 2% de la Lista Nominal de Electores correspondiente al distrito electoral federal por el que pretendan competir.

Además, los apoyos deberán provenir de ciudadanas y ciudadanos de al menos la mitad de las secciones electorales que integran el distrito, con un mínimo de 1% de la Lista Nominal en cada una de esas secciones.

El procedimiento también contempla mecanismos de fiscalización desde la etapa de captación de apoyos ciudadanos.

En este sentido, el Consejo General del INE estableció un tope máximo de gastos de 220 mil 326 pesos para las actividades relacionadas con la obtención del respaldo ciudadano.

Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitar posteriormente su registro como candidatas o candidatos independientes a una diputación federal, en el periodo comprendido del 22 al 29 de marzo de 2027.

El INE señaló que las bases de la convocatoria, formatos, lineamientos y demás documentación relacionada con el procedimiento pueden consultarse en su micrositio institucional de candidaturas independientes para el PEF 2026-2027.