Morena designa a Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la organización territorial del partido.

A través de un comunicado, Morena informó que la designación busca contribuir a la unidad del movimiento y sumar a militantes, simpatizantes y ciudadanos a los trabajos políticos y organizativos en Ciudad Juárez.

El Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, y la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández, convocaron a la militancia y a quienes forman parte del movimiento en Chihuahua a continuar trabajando en favor de la llamada transformación de México.

De acuerdo con el documento, Chávez Treviño tendrá entre sus responsabilidades fortalecer la organización territorial, promover la unidad interna y trabajar junto con la militancia y la población en la defensa de la soberanía nacional, así como en la continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación.

Morena destacó que la nueva coordinadora se incorpora a esta tarea con el objetivo de sumar esfuerzos y voluntades en torno al proyecto del partido en la frontera norte.

Andrea Chávez Treviño es licenciada en Derecho y militante de Morena. El comunicado señala que ha ocupado la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional, además de haber sido diputada federal por la vía plurinominal. Actualmente se desempeña como senadora de la República.

La dirigencia morenista sostuvo que la unidad constituye uno de los principales objetivos para continuar con el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.