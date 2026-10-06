Acusa Morena a gobiernos panistas de promover injerencismo; pide a Querétaro no engañar a Sheinbaum

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel arremetió contra los gobiernos panistas

La dirigencia nacional de Morena acusó al gobierno de Querétaro de intentar engañar a la presidenta Claudia Sheinbaum con “un oficio de aviso” para justificar la reunión entre el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson donde se colocó la primera piedra de una academia para profesionalizar a policías en delitos federales en esa entidad y acusó a los gobiernos panistas de promover la injerencia extranjera.

La presidenta morenista., Ariadna Montiel sostuvo que la seguridad se ha convertida es un pretexto de los gobiernos panistas para promover la injerencia extranjera y ejemplo de ello es Querétaro y antes lo hizo Chihuahua.

“Es una estrategia de los gobiernos panistas para promover la injerencia”, fustigó

Montiel descalificó el oficio que envió el gobierno de Querétaro a la Secretaria de Relaciones Exteriores el 23 de septiembre de 2026 con el que notificó a la cancillería sobre la visita del Embajador de EU Ronald D. Johnson, previo al evento del 2 de octubre y reviró que no esa dependencia que debe avalar.

“No es la Secretaria de Relaciones Exteriores la que debe avalar ese tipo de eventos sino el grupo de alto nivel quien debe conocer y autorizar esos actos”, aseveró

Detalló que lo que mostró el gobierno de Querétaro es “un oficio de aviso” pero aseguró que la ley establece que se debe pedir permiso.

“Que no nos quieran engañar al pueblo y menos a la presidenta Sheinbaum, si a la colaboración pero no a la injerencia, que no quieran venir a sorprendernos porque no lo van a lograr”, aseveró

Montiel acusó a la oposición sobre todo PAN y PRI de promover el injerencismo para lo cual acuden lo mismo a Estados Unidos, que a Europa o la ONU en busca de “un monarca” como sucedió en nuestra historia.

“Jorge Romero se fue a Europa y a la ONU a buscar un monarca mientras que el PRI con Alito se fue a buscar el cobijo de Estados Unidos, tiene que buscar afuera lo que no pueden conseguir aquí…piden que les vengan a ayudar porque no pueden”, fustigó la morenista

Durante la mañanera de este martes, l a presidenta Sheinbaum advirtió que el Gobierno de Querétaro no tiene autorización para la apertura de una Academia Internacional de Capacitación Policial, y no la tendrá hasta que cumpla con las leyes mexicanas.

“Si va a recibir apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel. ¿Por qué? Porque es la Ley. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador y al Gobierno de los Estados Unidos pues es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, estableció