Arrinconan a titular de Hacienda en Senado por caso Amílcar Olán; “no ha sido requerido por la UIF”, admite

El secretaria de Hacienda, Edgar Amador Zamora durante su comparecencia en el Senado donde le llovieron cuestionamientos por los casos de Andy López Beltrán y Amílcar Olán

Arrinconado por la oposición que le lanzó una lluvia de cuestionamientos sobre la red de huachicol presuntamente ligada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, el secretario de Hacienda , Édgar Amador Zamora, aseguró que hasta el momento el empresario tabasqueño señalado por sus millonarios contratos gubernamentales y presuntos vínculos cercanos con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, “no ha sido requerido” por la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de esclarecer algunos señalamientos en su contra.

Durante la comparecencia del titular de Hacienda ante el Senado de la República, el senador del PAN, Máximo García López exigió a esa dependencia ofrecer “explicaciones claras” sobre las presuntas cuentas bancarias de Amílcar Olán en Suiza por más de 72 millones de euros y aclara si el amigo de Andy Lpópez Beltrán es investigado por la UIF que depende de Hacienda por esas trasferencias millonarias a ese país europeo donde residía, según se difundió.

“No ha sido requerido por autoridades respecto al expediente que menciona”, aseveró el titular de Hacienda.

En medio de la lluvia de cuestionamientos, Edgar Amador recalcó que las autoridades financieras no tiene distingos a la hora de investigar presuntos ilícitos de cualquier persona sin importar partidos.

“La UIF tiene la instrucción de tratar a todas las personas, morales y físicas con el mismo criterio, , todos tienen derecho de audiencia y no tenemos distingos”, recalcó

El titular de Hacienda también salió al paso de la lluvia de cuestionamientos sobre huachicol discal y de hidrocarburos que se registra en el país en los últimos años e informó que entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las autoridades detectaron las operaciones irregulares que incluían más de 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados y 4 mil 600 millones de pesos en impuestos recuperados.

Aseguró que se puso en marcha una serie de medidas de control como la cancelación de 2, 200 sellos para facturar combustible, así como la trazabilidad de la veta de gasolinas y diesel para combatir el robo de hidrocarburos conocido como huachicol.

COMPARECENCIA COMPLICADA

Fue una comparecencia donde el PRI pero sobre todo el PAN pusieron por momentos en aprietos al titular de Hacienda con el caso de los presuntos vínculos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán y su supuesta relación con Amílcar Olán.

“Estoy preguntando al secretario de Hacienda ¿cuánto dinero se han robado los amigos de Andy por el huachicol fiscal y cuánto han recuperado?”, punzó la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

Los panistas no quitaron el dedo del renglón y a través de su vicecoordinadora Mayuli Martínez Simón le exigieron al funcionario respuestas ante actos de corrupción, tráfico de influencias y asignación irregular de contratos, que, afirmó, estarían vinculados por una red encabezada por Andy López Beltrán.

Mayuli denunció que el “clan” del hijo de AMLO representa “el más grande escándalo en la historia moderna de México y el desfalco multimillonario de recursos públicos.”.

Expuso que los contratos y negocios que estarían relacionados con estas personas ascenderían hasta 49 mil millones de pesos, por lo que preguntó al titular de Hacienda qué acciones realiza la UIF para investigar posibles irregularidades.

El senador del PAN, Máximo García López le recordó que recientemente se ha publicado que la UIF estaría investigando al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y que habría identificado una cuenta de inversión en Suiza por aproximadamente 72 millones de euros, equivalente a mil 400 millones de pesos.

“Por la magnitud de los recursos involucrados, considero Hacienda debe dar una explicación clara. Por ello le pregunto: ¿puede confirmar o desmentir ante este Senado que la UIF tiene abierta una investigación relacionada con Amílcar Olán?”, inquirió.

¿Puede usted garantizar que la UIF actuará con los mismos criterios técnicos, sin importar relaciones personales, empresariales o políticas de las personas que aparezcan en una investigación?, remató